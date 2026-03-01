01/03/2026
ContilPop
Influenciador puxa grito pró-Lula em ato da direita e provoca reação entre manifestantes

Episódio ocorreu em via pública e foi registrado em vídeo nas redes sociais

Influenciador puxa grito pró-Lula em ato da direita
Influenciador puxa grito pró-Lula em ato da direita/Foto: Reprodução

O influenciador Henrico Barboza participou neste domingo (1º) de um ato organizado por grupos de direita e acabou chamando atenção ao entoar um coro em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O episódio foi registrado em vídeo e circulou nas redes sociais.

Durante a manifestação, realizada em via pública, Henrico cantou “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”, em meio aos participantes do protesto. A atitude foi interpretada por parte dos presentes como provocação e gerou reações imediatas no local.

As imagens mostram o momento em que o influenciador se posiciona próximo à área do ato enquanto apoiadores seguram bandeiras e cartazes. Não há registro de agressões físicas, mas o clima ficou tenso após o episódio.

A manifestação fazia críticas ao governo federal e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Até o momento, não houve posicionamento oficial do influenciador sobre o caso.

Bacci Notícias

