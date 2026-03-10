10/03/2026
ContilPop
Influenciadora acreana entra na trend do Burger King para “provar que o Acre existe”; confira

Criadora de conteúdo publicou vídeo nas redes sociais convocando seguidores abaixo-assinado

Foto: Reprodução/Redes sociais

A campanha que brinca com o meme de que “o Acre não existe” ganhou um reforço local nas redes sociais. A influenciadora acreana Carol Com C entrou na trend lançada pela rede de fast-food Burger King e publicou um vídeo convidando seguidores a participarem do abaixo-assinado simbólico que pede a presença de concorrentes da marca no estado.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

No vídeo, a criadora de conteúdo começa lembrando de uma situação comum para quem é acreano: a piada recorrente sobre a existência do estado. “Eu sou a Carol Com C, e em todo lugar que eu vou alguém fala a mesma coisa: o Acre não existe”, diz.

Ela continua a gravação afirmando que, de tanto a brincadeira circular na internet, parece que algumas empresas passaram a acreditar na piada. “De tanto fazer essa zoeira, parece que a concorrência acreditou. Deve ser por isso que até hoje não abriu um restaurante no Acre”, comenta.

Na sequência, Carol menciona que o Burger King já está presente no estado e cita um dos produtos da rede. “O Burger King sabe que a gente existe. Tanto é que no Acre a gente já conhece o Alper, um burger enorme, grelhado no fogo e que vale cada mordida”, afirma.

A influenciadora ainda reforça o convite para que o público participe da ação online. “Quase todo mundo sabe que o BK é sem igual, mas só comparando pra saber, né? Então o BK precisa da sua ajuda. Acesse o site e assine o abaixo-assinado para que a concorrência venha para o Acre”, diz.

A campanha foi lançada nesta semana pela rede de fast-food e utiliza o antigo meme da internet brasileira que questiona, de forma bem-humorada, a existência do estado. A iniciativa convida internautas a assinarem um manifesto online pedindo que empresas concorrentes visitem o Acre.

Segundo a marca, as assinaturas têm caráter simbólico e fazem parte de uma estratégia de engajamento nas redes sociais. A ação é válida entre os dias 9 e 13 de março e pode ser acessada no site vemproacre.com.br.

 

