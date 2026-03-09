Inmet prevê chuvas intensas e ventos fortes em todos os municípios do Acre; veja alerta

Vem mais água por aí! O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo aviso de chuvas intensas para todos os municípios do Acre, com início nesta segunda-feira (9), às 10h, e término nesta terça-feira (10), às 23h59.

O alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Apesar dos ventos, o alerta informa que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de descargas elétricas.

A instrução é que em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).