09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Inmet prevê chuvas intensas e ventos fortes em todos os municípios do Acre; veja alerta

O alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Inmet emite alerta de chuvas intensas no Acre
Inmet emite alerta de chuvas intensas no Acre/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Vem mais água por aí! O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo aviso de chuvas intensas para todos os municípios do Acre, com início nesta segunda-feira (9), às 10h, e término nesta terça-feira (10), às 23h59.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

LEIA MAIS: Coliseu da UFAC volta a alagar após chuvas e estudantes cobram manutenção

O alerta prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Apesar dos ventos, o alerta informa que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de descargas elétricas.

A instrução é que em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.