26/03/2026
ContilPop
Morre Dash Crofts aos 85 anos após complicações de cirurgia cardíaca
Ex-BBB vinte e seis Pedro Espindola reaparece e promete contar tudo em entrevista
Policial militar viraliza ao fazer tour em camburão climatizado
Contrato da Globo expõe suposta proteção aos participantes Alberto Cowboy e Jonas
Fernanda Montenegro posta foto rara com neto e celebra a terceira geração
Vivi expõe ataques sofridos por fãs de Juliano Floss após relatar abuso
Influenciadora Zoo viraliza após deixar comentário em foto do cantor Zé Felipe
Entenda o debate sobre plásticas após novas fotos de Noah Cyrus
Tainá Castro posta vídeo com reação de Éder Militão ao descobrir gravidez
Conheça o profissional brasileiro escolhido para filmar a série de Harry Potter

Instituições planejam ações conjuntas para fiscalizar o processo eleitoral 2026

Em Rio Branco, promotores e procuradores alinham cronograma de fiscalização para o pleito eleitoral de 2026

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
A reunião ocorrida nesta quarta-feira (25) foca na proteção dos direitos fundamentais dos eleitores acreanos durante o processo eleitoral/ Foto: Reprodução

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) deram o primeiro passo oficial para garantir que as Eleições de 2026 ocorram de forma transparente e livre de pressões indevidas no ambiente de trabalho. Nesta quarta-feira (25), em Rio Branco, as instituições realizaram uma reunião estratégica de alinhamento por meio do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Caop Eleitoral).

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O encontro reuniu o coordenador do Caop Eleitoral, promotor de Justiça Teotônio Rodrigues Soares Júnior, e a procuradora do Trabalho Marielle Rissanne Guerra Viana. O foco central da cooperação é o estabelecimento de estratégias rigorosas para o enfrentamento ao assédio eleitoral prática onde patrões ou superiores tentam influenciar ou coagir o voto de seus subordinados.

Ações em Todo o Estado

A parceria prevê a realização de ações conjuntas que percorrerão todos os municípios do Acre. Segundo as instituições, o diálogo interinstitucional é a chave para fortalecer a fiscalização e agir de forma preventiva antes mesmo do início oficial das campanhas.

Proteção à Democracia

A iniciativa faz parte de um plano maior de atuação articulada do Caop Eleitoral para o pleito de 2026. Ao unir forças com o MPT, o Ministério Público Estadual amplia sua capacidade de monitorar denúncias e intervir rapidamente em casos de abuso de autoridade ou coação no ambiente profissional.

LEIA TAMBÉM: 

Michelle Melo defende nova UPA no Tucumã e ampliação dos serviços de saúde

Cruzeiro do Sul lança editais da Política Nacional Aldir Blanc nesta sexta-feira

Urgente: Bocalom entrega carta de renúncia à Câmara; veja o que diz

Com este movimento, o MPAC reforça seu compromisso com a lisura do processo democrático e a proteção dos direitos fundamentais, assegurando que o voto no Acre seja exercido sem medos ou pressões externas, mantendo a integridade das urnas e a dignidade do eleitor.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.