Instituições planejam ações conjuntas para fiscalizar o processo eleitoral 2026

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) deram o primeiro passo oficial para garantir que as Eleições de 2026 ocorram de forma transparente e livre de pressões indevidas no ambiente de trabalho. Nesta quarta-feira (25), em Rio Branco, as instituições realizaram uma reunião estratégica de alinhamento por meio do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Caop Eleitoral).

O encontro reuniu o coordenador do Caop Eleitoral, promotor de Justiça Teotônio Rodrigues Soares Júnior, e a procuradora do Trabalho Marielle Rissanne Guerra Viana. O foco central da cooperação é o estabelecimento de estratégias rigorosas para o enfrentamento ao assédio eleitoral prática onde patrões ou superiores tentam influenciar ou coagir o voto de seus subordinados.

Ações em Todo o Estado

A parceria prevê a realização de ações conjuntas que percorrerão todos os municípios do Acre. Segundo as instituições, o diálogo interinstitucional é a chave para fortalecer a fiscalização e agir de forma preventiva antes mesmo do início oficial das campanhas.

Proteção à Democracia

A iniciativa faz parte de um plano maior de atuação articulada do Caop Eleitoral para o pleito de 2026. Ao unir forças com o MPT, o Ministério Público Estadual amplia sua capacidade de monitorar denúncias e intervir rapidamente em casos de abuso de autoridade ou coação no ambiente profissional.

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Com este movimento, o MPAC reforça seu compromisso com a lisura do processo democrático e a proteção dos direitos fundamentais, assegurando que o voto no Acre seja exercido sem medos ou pressões externas, mantendo a integridade das urnas e a dignidade do eleitor.