14/03/2026
ContilPop
LUTO: morre Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, aos 64 anos
Estudante afirma que recebeu mensagem de Alberto Cowboy aos 16 anos
“Uma música que terminou antes da hora”: Filha do cantor Amado Batista morre aos 46 anos
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram

Instituto Butantan inaugura recinto com três anacondas para pesquisa e visitação do público

Novo espaço faz parte das comemorações de 125 anos e permite observar comportamento da espécie

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Instituto Butantan inaugura recinto com três anacondas para pesquisa e visitação do público
Butantan inaugura recinto com três anacondas/ Foto: Reprodução

O Instituto Butantan, localizado em São Paulo, inaugurou recentemente uma nova atração que tem despertado a curiosidade do público: um recinto com três anacondas. Também conhecidas como sucuris-verdes, as serpentes já são adultas e ficam em um ambiente adaptado dentro do Laboratório de Ecologia e Evolução (LEEv).

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

O espaço foi inaugurado como parte das comemorações pelos 125 anos da instituição. No recinto, as serpentes contam com uma estrutura planejada para atender às necessidades fisiológicas e comportamentais da espécie, permitindo que nadem, se movimentem e explorem a vegetação que simula o habitat natural.

Instituto Butantan inaugura recinto com três anacondas para pesquisa e visitação do público

Butantan inaugura recinto com três anacondas/ Foto: Reprodução

Apesar da imagem frequentemente associada a produções de entretenimento, como o filme Anaconda, a espécie apresenta comportamento considerado sociável em determinadas condições.

Outro aspecto que desperta interesse dos pesquisadores é o comportamento reprodutivo das sucuris-verdes. Durante o período de acasalamento, vários machos podem se reunir ao redor de uma única fêmea, disputando a oportunidade de copular.

De acordo com o Instituto Butantan, o novo espaço foi desenvolvido justamente para permitir estudos sobre esse e outros comportamentos da espécie em ambiente controlado.

O público interessado em conhecer o recinto pode agendar visitas guiadas ao Laboratório de Ecologia e Evolução por meio do site do Parque da Ciência, onde está localizada a estrutura de visitação.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.