Instituto Butantan inaugura recinto com três anacondas para pesquisa e visitação do público

O Instituto Butantan, localizado em São Paulo, inaugurou recentemente uma nova atração que tem despertado a curiosidade do público: um recinto com três anacondas. Também conhecidas como sucuris-verdes, as serpentes já são adultas e ficam em um ambiente adaptado dentro do Laboratório de Ecologia e Evolução (LEEv).

O espaço foi inaugurado como parte das comemorações pelos 125 anos da instituição. No recinto, as serpentes contam com uma estrutura planejada para atender às necessidades fisiológicas e comportamentais da espécie, permitindo que nadem, se movimentem e explorem a vegetação que simula o habitat natural.

Apesar da imagem frequentemente associada a produções de entretenimento, como o filme Anaconda, a espécie apresenta comportamento considerado sociável em determinadas condições.

Outro aspecto que desperta interesse dos pesquisadores é o comportamento reprodutivo das sucuris-verdes. Durante o período de acasalamento, vários machos podem se reunir ao redor de uma única fêmea, disputando a oportunidade de copular.

De acordo com o Instituto Butantan, o novo espaço foi desenvolvido justamente para permitir estudos sobre esse e outros comportamentos da espécie em ambiente controlado.

O público interessado em conhecer o recinto pode agendar visitas guiadas ao Laboratório de Ecologia e Evolução por meio do site do Parque da Ciência, onde está localizada a estrutura de visitação.

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