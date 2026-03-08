08/03/2026
ContilPop
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia

Instrutor de parapente cai em área de mata ao ajudar turista durante decolagem

Incidente ocorreu em rampa de voo livre enquanto profissional auxiliava turista em decolagem

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Instrutor de parapente cai em área de mata ao ajudar turista durante decolagem
Instrutor se jogou na vegetação para evitar desequilíbrio durante voo duplo/ Foto: Instagram

Um vídeo gravado por um turista estrangeiro viralizou nas redes sociais ao registrar o momento em que um instrutor de parapente cai em uma área de mata no Parque da Cidade, em Niterói. O episódio ocorreu na rampa sul, cerca de dez dias após a reabertura do local para voos duplos.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O instrutor envolvido, Márcio Lira, explicou que a queda aconteceu enquanto ele realizava o “dar cabo”, manobra de apoio para estabilizar o piloto e o passageiro durante a decolagem. Ao perceber que o grupo perderia o equilíbrio devido ao posicionamento do turista, Márcio optou por saltar na vegetação para que o voo seguisse em segurança. Segundo ele, a altura no local era de cerca de quatro metros e o incidente não resultou em ferimentos.

Instrutor de parapente cai em área de mata ao ajudar turista durante decolagem

Instrutor se jogou na vegetação para evitar desequilíbrio durante voo duplo/ Foto: Instagram

O presidente do Parapente Niterói Clube, Vander Vicente, classificou a repercussão como exagerada e afirmou que a situação é comum entre profissionais experientes que auxiliam iniciantes. Para evitar novos sustos, o grupo adotou um sistema de ancoragem com cinto de segurança para quem faz o apoio na rampa.

Instrutor de parapente cai em área de mata ao ajudar turista durante decolagem

Instrutor se jogou na vegetação para evitar desequilíbrio durante voo duplo/ Foto: Instagram

A Prefeitura de Niterói e a ANAC reforçam que o voo livre é uma atividade de risco e que as áreas de decolagem são restritas a pilotos e instrutores habilitados por associações reconhecidas. O alerta vale também para os visitantes que frequentam o parque apenas para contemplar o visual, que devem respeitar os limites das rampas para evitar acidentes.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.