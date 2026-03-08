Instrutor de parapente cai em área de mata ao ajudar turista durante decolagem

Um vídeo gravado por um turista estrangeiro viralizou nas redes sociais ao registrar o momento em que um instrutor de parapente cai em uma área de mata no Parque da Cidade, em Niterói. O episódio ocorreu na rampa sul, cerca de dez dias após a reabertura do local para voos duplos.

O instrutor envolvido, Márcio Lira, explicou que a queda aconteceu enquanto ele realizava o “dar cabo”, manobra de apoio para estabilizar o piloto e o passageiro durante a decolagem. Ao perceber que o grupo perderia o equilíbrio devido ao posicionamento do turista, Márcio optou por saltar na vegetação para que o voo seguisse em segurança. Segundo ele, a altura no local era de cerca de quatro metros e o incidente não resultou em ferimentos.

O presidente do Parapente Niterói Clube, Vander Vicente, classificou a repercussão como exagerada e afirmou que a situação é comum entre profissionais experientes que auxiliam iniciantes. Para evitar novos sustos, o grupo adotou um sistema de ancoragem com cinto de segurança para quem faz o apoio na rampa.

A Prefeitura de Niterói e a ANAC reforçam que o voo livre é uma atividade de risco e que as áreas de decolagem são restritas a pilotos e instrutores habilitados por associações reconhecidas. O alerta vale também para os visitantes que frequentam o parque apenas para contemplar o visual, que devem respeitar os limites das rampas para evitar acidentes.

Veja o vídeo: