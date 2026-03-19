19/03/2026
ContilPop
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal
Reação de Marciele ao beijo de Jonas e Jordana na Festa do Líder Alberto Cowboy no BBB 26

Investigação sobre queda de avião em Manoel Urbano segue sem conclusão após 2 anos

O Cenipa informou que o relatório ainda é preliminar e tem como foco prevenir novos acidentes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Dois anos após queda de avião em Manoel Urbano, investigação segue sem conclusão
Entre as vítimas fatais estão o empresário Sidney Estuardo Hoyle Vega, que morreu no local | Foto: Reprodução

Dois anos depois do acidente aéreo que matou quatro pessoas em Manoel Urbano, a investigação ainda não foi finalizada. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), o caso chegou a cerca de 55% de andamento, sem definição oficial sobre as causas da tragédia. A queda ocorreu em 18 de março de 2024, pouco após a decolagem de uma aeronave modelo Cessna Skylane 182 com destino a Santa Rosa do Purus.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Sete pessoas estavam a bordo. Entre as vítimas fatais estão o empresário Sidney Estuardo Hoyle Vega, que morreu no local; a comerciante Suanne Camelo; a biomédica Amélia Cristina Rocha; e o piloto Valdir Roney Mendes, que faleceu meses após o acidente. Três ocupantes sobreviveram: Mateus Jeferson Fontes, Bruno Fernando dos Santos e Deonicilia Salomão Kalisto Kaxinawá.

As investigações apontam que a aeronave operava em condições irregulares, com certificado vencido e número de ocupantes acima do permitido. O avião caiu a cerca de um quilômetro da pista, em área de difícil acesso.

O Cenipa informou que o relatório ainda é preliminar e tem como foco prevenir novos acidentes, podendo resultar em recomendações de segurança. Até o momento, nenhuma conclusão foi divulgada. Enquanto isso, familiares das vítimas e a população seguem aguardando respostas sobre o que causou uma das tragédias aéreas mais marcantes do Acre.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.