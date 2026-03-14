Irã afirma ter lançado ataque com mísseis contra base militar dos Estados Unidos na Arábia Saudita

A Guarda Revolucionária do Irã informou na noite deste sábado (14) ter lançado um ataque com mísseis contra forças dos Estados Unidos instaladas na Base Aérea Prince Sultan, localizada na cidade de Al-Kharj, ao sul de Riad, na Arábia Saudita.

Segundo comunicado divulgado pelas autoridades iranianas, os mísseis teriam como alvo estruturas utilizadas pelos militares norte-americanos dentro da base, considerada estratégica na região e que há anos abriga contingentes e equipamentos dos EUA.

A Guarda Revolucionária afirmou ainda que o local estaria sendo usado para equipar aeronaves de combate como os caças F-35 Lightning II e F-16 Fighting Falcon, além de funcionar como área de armazenamento de caminhões-tanque de combustível utilizados em operações militares.

Até o momento, não há confirmação de mortos ou feridos no ataque mais recente. No entanto, no início do conflito, um militar dos Estados Unidos morreu após uma ofensiva iraniana contra a mesma base em 1º de março.

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O episódio ocorre em meio à escalada de tensões envolvendo Irã, Estados Unidos e aliados no Oriente Médio. Nas últimas semanas, o confronto passou a incluir ataques diretos a bases militares e infraestruturas estratégicas na região.

De acordo com balanços divulgados por autoridades e organizações internacionais, ao menos 12 países já registraram baixas relacionadas aos confrontos nas últimas duas semanas. O Irã aparece como o país mais atingido, com cerca de 1.300 mortes confirmadas.

O Líbano surge em seguida, com aproximadamente 773 óbitos. O país passou a integrar diretamente o conflito após o grupo Hezbollah realizar ataques em apoio ao governo iraniano.