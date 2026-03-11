Irã promete ataques contínuos e prevê barril de petróleo a US$ 200

DUBAI, 11 Mar (Reuters) – O Irã passará de ‘ataques recíprocos’ após ofensiva para ataques contínuos contra adversários, e os EUA não conseguirão controlar os preços do petróleo, afirmou nesta quarta-feira o porta-voz do quartel-general do comando militar de Khatam al-Anbiya, em Teerã.
‘Não permitiremos que nem um litro de petróleo chegue aos EUA, aos sionistas (Israel) e seus parceiros. Qualquer embarcação ou petroleiro com destino a eles será um alvo legítimo’, disse Ebrahim Zolfaqari.
‘Preparem-se para o barril de petróleo chegar a US$200, porque o preço do petróleo depende da segurança regional, que vocês desestabilizaram’, acrescentou.
(Reportagem da Redação de Dubai)