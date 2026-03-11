11/03/2026
Irã promete ataques contínuos e prevê barril de petróleo a US$ 200

Escrito por InfoMoney
DUBAI, 11 ⁠Mar (Reuters) – O Irã ⁠passará de ‘ataques recíprocos’ ‌após ofensiva para ataques contínuos ‌contra adversários, e os EUA não conseguirão controlar os preços ⁠do petróleo, ‌afirmou ⁠nesta quarta-feira o porta-voz do quartel-general do comando militar de Khatam ​al-Anbiya, em Teerã.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

‘Não permitiremos que ​nem um litro de petróleo chegue aos EUA, aos ‌sionistas (Israel) e ​seus parceiros. Qualquer embarcação ou petroleiro com ⁠destino ​a ​eles será um alvo legítimo’, ⁠disse ​Ebrahim Zolfaqari.

‘Preparem-se para o barril de ​petróleo chegar a US$200, porque ​o ⁠preço do petróleo depende ⁠da segurança regional, que vocês desestabilizaram’, acrescentou.

(Reportagem da Redação de ​Dubai)

