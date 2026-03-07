Irmãs pulam de carro em movimento após serem sequestradas pelo padrasto

Um homem de 36 anos, suspeito de cometer violência doméstica contra a esposa e as duas enteadas, foi preso em flagrante após uma intensa perseguição policial na noite de sexta-feira (6) em Fortaleza, no Ceará.

De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará, a ocorrência começou no município de Itaitinga, após denúncias de que o homem teria discutido com a esposa e fugido levando as duas adolescentes no veículo.

Durante a tentativa de fuga, as jovens conseguiram pular do carro em movimento, enquanto o suspeito continuava tentando escapar das viaturas policiais.

Ainda segundo a polícia, o homem acabou se ferindo após colidir com outros veículos durante a perseguição. Ele foi capturado pelos agentes e encaminhado para atendimento em uma unidade hospitalar, onde permaneceu sob escolta policial.

Após receber atendimento médico, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado por injúria, ameaça, maus-tratos, submeter menores a constrangimento e dano ao patrimônio.

O homem permanece à disposição da Justiça, enquanto o caso segue sob investigação das autoridades.