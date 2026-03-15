16/03/2026
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Israel diz ter atingido mais de 200 alvos no Irã nas últimas 24 horas

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Israel diz ter atingido mais de 200 alvos no Irã nas últimas 24 horas

Entre os alvos, de acordo com as IDF, foram atacados quartéis onde operavam soldados do regime terrorista

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As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram neste domingo (15) que atacaram mais de 200 alvos no oeste e no centro do Irã nas últimas 24 horas.

“As Forças de Defesa de Israel continuam a atingir o sistema de mísseis balísticos e os sistemas de defesa do regime terrorista iraniano no oeste e centro do Irã”, afirmou o órgão militar israelense em sua conta no X.

Entre os alvos, de acordo com as IDF, foram atacados quartéis onde operavam soldados do regime terrorista. Mais cedo hoje, as forças militares israelenses afirmaram que estão ampliando o escopo de seus ataques ao país persa, visando agora atingir a infraestrutura iraniana.

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