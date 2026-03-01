01/03/2026
Israel faz novos ataques e Irã responde com mísseis em Jerusalém

A manhã deste domingo (1º) segue marcada pela forte tensão no Oriente Médio. Logo nas primeiras horas do dia, Israel lançou uma nova leva de ataques contra Teerã e outras áreas do Irã, que não deixou barato e respondeu disparando mísseis sobre território israelense.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Moradores de Teerã relataram fortes explosões em diversos pontos da cidade. O aeroporto internacional de Mashhad, no nordeste do país, também foi atingido por mísseis.

Logo depois, o Irã revidou, lançando uma nova onda de mísseis contra Israel e também mirando bases militares americanas em outros países da região.

“Ontem, mísseis iranianos foram disparados contra os Estados Unidos e Israel, e foi doloroso. Hoje serão disparados de forma ainda mais dolorosa”, afirmou neste domingo o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani.

Sem confirmação de mortes em novos ataques

Até o momento, não há confirmação de mortos ou feridos nos bombardeios em Israel e no Irã. No entanto, o Catar afirmou que 16 pessoas ficaram feridas após ataques iranianos neste domingo.

Segundo o porta-voz do Exército israelense, a ofensiva destruiu dezenas de mísseis “prontos para serem lançados contra Israel” e desmantelou a maioria dos sistemas de defesa aérea iranianos nas regiões oeste e central do país.

