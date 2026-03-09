Israel identifica mísseis lançados pelo Irã após anúncio de novo líder supremo do país

As Forças de Defesa de Israel anunciaram nesta segunda-feira (9) a detecção de mísseis lançados pelo Irã em direção ao território israelense. Este é o primeiro ataque desde a nomeação de Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do país, divulgada no domingo (8).

O ataque ocorreu horas após o Irã anunciar aumento nos lançamentos de mísseis contra Israel. O Exército israelense afirmou que já opera para interceptar as ameaças e orientou a população a seguir as instruções do Comando da Frente Interna. “Nos últimos minutos, o Comando da Frente Interna enviou uma diretriz preventiva diretamente para celulares nas áreas relevantes. O público é solicitado a agir com responsabilidade e seguir as instruções elas salvam vidas”, destacou o comunicado.

De acordo com os serviços de emergência de Israel, um homem de 40 anos morreu após ser atingido por estilhaços de uma explosão no centro do país, e outro homem ficou gravemente ferido.

Mojtaba Khamenei, de 56 anos, foi escolhido pelo Assembleia de Peritos, formado por 88 aiatolás, para dar continuidade ao legado político e religioso de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, que faleceu em 28 de fevereiro após ataques conduzidos por Israel e Estados Unidos.

Segundo Hosseinali Eshkevari, integrante do colegiado, Mojtaba recebeu a maioria dos votos e assumirá a liderança suprema do Irã, cargo que mantém ampla influência política e religiosa desde a Revolução Islâmica de 1979.