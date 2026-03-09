09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Israel identifica mísseis lançados pelo Irã após anúncio de novo líder supremo do país

Ataque ocorreu horas depois da nomeação de Mojtaba Khamenei e já deixou uma vítima fatal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Israel identifica mísseis lançados pelo Irã após anúncio de novo líder supremo do país
Mísseis disparados pelo Irã atingem Israel e matam um homem/ Foto: Reprodução

As Forças de Defesa de Israel anunciaram nesta segunda-feira (9) a detecção de mísseis lançados pelo Irã em direção ao território israelense. Este é o primeiro ataque desde a nomeação de Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do país, divulgada no domingo (8).

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O ataque ocorreu horas após o Irã anunciar aumento nos lançamentos de mísseis contra Israel. O Exército israelense afirmou que já opera para interceptar as ameaças e orientou a população a seguir as instruções do Comando da Frente Interna. “Nos últimos minutos, o Comando da Frente Interna enviou uma diretriz preventiva diretamente para celulares nas áreas relevantes. O público é solicitado a agir com responsabilidade e seguir as instruções elas salvam vidas”, destacou o comunicado.

De acordo com os serviços de emergência de Israel, um homem de 40 anos morreu após ser atingido por estilhaços de uma explosão no centro do país, e outro homem ficou gravemente ferido.

Mojtaba Khamenei, de 56 anos, foi escolhido pelo Assembleia de Peritos, formado por 88 aiatolás, para dar continuidade ao legado político e religioso de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, que faleceu em 28 de fevereiro após ataques conduzidos por Israel e Estados Unidos.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Segundo Hosseinali Eshkevari, integrante do colegiado, Mojtaba recebeu a maioria dos votos e assumirá a liderança suprema do Irã, cargo que mantém ampla influência política e religiosa desde a Revolução Islâmica de 1979.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.