Israel lança nova onda de ataques contra Teerã e tensão no oriente médio aumenta

Novos bombardeios foram registrados na noite deste domingo (1º) em Teerã, após Israel anunciar uma nova onda de ataques em larga escala contra o território iraniano.

Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel informaram que a Força Aérea israelense lançou ofensivas contra alvos estratégicos “no coração de Teerã”, com base em dados de inteligência.

A escalada ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia confirmado o envolvimento americano em operações anteriores contra o Irã.

Durante confrontos recentes, o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, morreu, assim como outros integrantes do alto escalão do governo iraniano.

Em resposta, o Irã lançou mísseis contra alvos israelenses e bases norte-americanas na região. A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que prepara uma ofensiva mais ampla contra Israel e os Estados Unidos.

O novo ciclo de ataques amplia o risco de um conflito regional de grandes proporções.

