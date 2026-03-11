Israel não vê fim próximo do conflito e não tem certeza de que governo do Irã cairá

JERUSALÉM/DUBAI, 11 Mar (Reuters) – Autoridades israelenses, em conversas reservadas, reconheceram que não há certeza de que a guerra contra o Irã levará ao colapso do governo clerical do país, disse uma autoridade de alto escalão israelense à Reuters, sem nenhum sinal de um levante iraniano em meio ao bombardeio.

No entanto, apesar dos comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a guerra pode terminar em breve, a avaliação de Israel é que Washington não está perto de instruir o fim do conflito, disseram duas autoridades israelenses.

A intensa campanha de bombardeio dos EUA e de Israel matou o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, bem como uma série de comandantes militares de alto escalão, mas também matou civis e destruiu casas e prédios públicos, enfurecendo muitos iranianos.

Com mísseis atingindo Teerã e outras cidades, e com as autoridades iranianas ameaçando com força letal qualquer pessoa que se atreva a protestar, os iranianos que, de outra forma, poderiam ir às ruas também podem temer fazê-lo até que a guerra termine.

Ainda assim, os desafios de longo prazo do Irã parecem piores do que nunca, com sanções cada vez mais severas estrangulando a economia e pouca perspectiva de tempos melhores para uma população cujos protestos em janeiro foram esmagados com milhares de mortos.

A autoridade israelense graduada não disse o que levou o país a avaliar que o colapso do sistema governamental do Irã não era uma certeza.

No dia em que Israel lançou sua guerra aérea conjunta com os EUA, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse: “Nossa ação conjunta criará as condições para que o corajoso povo iraniano tome seu destino em suas próprias mãos”.

Ele se referiu especialmente às principais minorias étnicas e linguísticas do Irã, os curdos, os baluchis e os árabes, acrescentando aos relatos de que os EUA ou Israel podem apoiar as revoltas desses grupos.

No entanto, em uma declaração na terça-feira, Netanyahu repetiu que, embora a aspiração de Israel fosse ajudar os iranianos a “se livrarem do jugo da tirania”, em última análise, “isso depende deles” – um aparente reconhecimento de que um levante não parece iminente.

Israel e os EUA não emitiram uma declaração pública conjunta definindo claramente os objetivos unificados da guerra ou articulando as condições sob as quais eles poderiam decidir encerrar a campanha.

Na segunda-feira, Trump descreveu a guerra como “muito completa, praticamente”, mas na terça-feira a Casa Branca disse que ela só terminará quando Trump determinar que seus objetivos foram alcançados e quando o Irã estiver em um estado de rendição incondicional.

Em uma reunião a portas fechadas com diplomatas estrangeiros na terça-feira, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, recusou-se a estabelecer um prazo para a campanha militar — concordando com a avaliação do governo de que Trump não estava perto de encerrá-la.

Saar reconheceu no briefing que o governo do Irã poderia sobreviver à guerra, mas expressou confiança de que entraria em colapso mais tarde, disseram as fontes.

Falando a repórteres na terça-feira, Saar disse que a guerra prosseguirá até que Israel e os EUA determinem que chegou o momento de encerrar as hostilidades, mas que Israel não busca uma “guerra sem fim”.

Assaf Orion, ex-chefe de estratégia das Forças Armadas israelenses e membro do Washington Institute for Near East Policy, disse que enfraquecer as capacidades militares iranianas parecia ser um objetivo de guerra mais direto, tangível e mensurável.

“Criar condições para a mudança de regime é indireto e, portanto, mais difícil de entender”, disse ele, acrescentando que, embora a campanha militar pareça ter sido planejada para semanas, qualquer revolta contra o sistema governamental do Irã pode levar meses ou anos.

Nesta quarta-feira, o chefe de polícia do Irã, Ahmadreza Radan, advertiu que “qualquer pessoa que saia às ruas a pedido do inimigo será confrontada como um inimigo, não como um manifestante. Todas as nossas forças de segurança estão com os dedos no gatilho”.

Embora muitos iranianos queiram mudanças e alguns tenham comemorado abertamente a morte de Khamenei, cujas forças de segurança mataram milhares de manifestantes contra o governo há apenas algumas semanas, não houve nenhum sinal de protesto desde o início da guerra.

“Eu odeio esse regime. Quero que ele vá embora, mas sob o bombardeio não há mais ruas para protestar”, disse Ali, 26 anos, de Teerã.