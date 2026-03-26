Itália vence e mantém vivo o sonho de voltar à Copa após ficar de fora em 2018 e 2022

A Seleção Italiana segue viva na briga por um lugar na Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (26/3), a equipe venceu a Irlanda do Norte por 2 a 0, em confronto válido pelos playoffs europeus da UEFA, disputado no Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo. Os gols foram marcados por Sandro Tonali e Moise Kean.
Com o resultado, a Azzurra avança à fase decisiva e enfrentará a Bósnia e Herzegovina na próxima terça-feira (31/3), fora de casa, em duelo que vale vaga no Mundial. Além dos italianos, outras sete seleções também seguem na disputa pelos últimos lugares europeus no torneio.
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Ao todo, ainda restam seis vagas em aberto para a Copa do Mundo de 2026. Quatro delas serão definidas pelos playoffs da UEFA, com confrontos decisivos marcados para a próxima semana. As outras duas sairão da repescagem intercontinental organizada pela FIFA, cujas definições acontecem entre terça e quarta-feira (1º).
Fora das últimas duas edições do Mundial, a Itália tenta encerrar uma sequência negativa recente. A seleção não disputa uma Copa desde 2014, no Mundil do Brasil, quando foi eliminada ainda na fase de grupos. Em 2010, na África, também caiu precocemente. Já em 2018 e 2022, a equipe sequer chegou à fase final, sendo eliminada nas repescagens.
Na corrida pelas vagas restantes, seleções de diferentes confederações ainda estão na disputa. Pela Ásia, seguem Iraque e Congo. Na Concacaf, aparecem Jamaica e Suriname. Na América do Sul, brigam Bolívia e Nova Caledônia. Já na Europa, além da Itália, permanecem na disputa República Tcheca, Dinamarca, Kosovo, Polônia, Turquia e Suécia.
Fonte: Portal Leo Dias