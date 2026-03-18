Jogos desta quarta-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários das partidas

O torcedor brasileiro terá uma quarta-feira repleta de opções para acompanhar seu time do coração ou os gigantes da Europa. O cardápio de jogos de hoje (18/3) atravessa continentes, começando com o futebol árabe, passando pela definição das oitavas de final da Champions League e encerrando com a rodada noturna do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

De acordo com o portal Olhar Digital, os grandes destaques ficam por conta dos clássicos regionais e interestaduais transmitidos em TV aberta e plataformas de streaming, garantindo cobertura total para todas as torcidas.

Brasileirão e Copa do Brasil: noite de emoções

No cenário nacional, o Brasileirão traz duelos de peso pela Série A, enquanto a Copa do Brasil segue com suas fases eliminatórias onde qualquer erro pode ser fatal.

Clássicos na Globo: A emissora divide sua rede às 21h30 para transmitir Santos x Internacional (para SP, RS e parte do Sul/Centro-Oeste) e o clássico carioca Vasco x Fluminense (para o restante do país).

Duelos de Gigantes: Palmeiras x Botafogo e Atlético/MG x São Paulo prometem agitar a tabela logo no início da noite.

Mata-mata: Atlético/GO e Ponte Preta fazem um dos duelos mais equilibrados da rodada da Copa do Brasil no Prime Video.

Programação de jogos de hoje (18/03/26)

Confira a lista completa com horários e canais de transmissão para não perder nenhum lance:

Competição Partida Horário Onde Assistir Champions League Barcelona x Newcastle 14h45 TNT e HBO Max Champions League Liverpool x Galatasaray 17h00 TNT e HBO Max Brasileirão Palmeiras x Botafogo 19h00 sportv e Premiere Copa do Brasil Atlético/GO x Ponte Preta 20h00 Prime Video Brasileirão Santos x Internacional 21h30 TV Globo (SP/RS/PR) Brasileirão Vasco x Fluminense 21h30 TV Globo (Rede)

Futebol Internacional: Champions e Arábia

Antes da bola rolar no Brasil, o foco dos jogos de hoje estará na Europa e na Arábia Saudita. O Al-Ahli enfrenta o Al-Hilal (time de Neymar e Jorge Jesus) pela Copa do Rei da Arábia Saudita logo às 13h. Mais tarde, a Champions League define seus últimos classificados para as quartas de final, com atenções voltadas para o Camp Nou, onde o Barcelona de Raphinha tenta superar o Newcastle.

O levantamento do Olhar Digital reforça que os torcedores que possuem assinaturas de Premiere e HBO Max terão acesso à maior parte da grade desta quarta-feira. Prepare a pipoca e organize o seu dispositivo favorito, pois a maratona de futebol só termina no final da noite com as resenhas esportivas após os apitos finais.