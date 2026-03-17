O clima no BBB 26 está mudando e surpreendendo o público que acompanha o pay-per-view. Após uma conversa descontraída na academia da casa, Jonas acabou chamando a atenção ao comentar sua relação com Ana Paula Renault, uma de suas principais rivais no jogo desde o início da temporada.

Com informações do Metrópoles, durante um bate-papo com Jordana, o brother reconheceu que a convivência com a sister tem sido mais leve nos últimos dias. “Ela tá mais boazinha. Tem dias”, observou ele.

Jordana concordou e destacou a mudança de postura da participante: “Ela tá mais aberta, puxa papo, senta com a gente”.

Com informações de Metrópoles.

Do “nojo” ao carinho

O momento que mais repercutiu nas redes sociais veio na sequência, quando Jonas refletiu sobre a própria evolução de comportamento dentro do reality e como a percepção sobre as pessoas pode mudar em confinamento.

“Até eu fico em dúvida do meu humor. Hoje, trato com carinho alguém que eu tratava com nojo“, confessou o participante, deixando claro que a barreira de rivalidade com Ana Paula está sendo quebrada.

Reação da web

Nas redes sociais, a fala de Jonas rapidamente viralizou e internautas passaram a especular que o brother estaria, na verdade, desenvolvendo sentimentos pela jornalista. A hashtag com o nome dos dois subiu nos trending topics com pedidos para que os rivais se tornem aliados — ou algo mais.

“Ele está doido por ela. Claramente apaixonado”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).

“Ele descobrindo que ela é maravilhosa. O enemies to lovers que a gente queria”, opinou outra internauta.

“Eles podiam se juntar no jogo, seria a dupla mais forte dessa edição”, alegou mais um perfil.

Até o momento, Ana Paula não sabe da declaração de Jonas, mas a aproximação dos dois promete ser o grande destaque da semana na casa.