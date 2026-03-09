09/03/2026
ContilPop
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar
Casa de Rihanna é alvo de tiros em Beverly Hills; suspeita é presa pela polícia
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué
Michele Umezu, mãe de filho de Ronaldo Fenômeno, anuncia entrada em plataforma adulta
Ex-BBB Amanda Djehdian perde gêmeos e faz desabafo emocionante nas redes sociais

Jornalista acreana mobiliza campanha para salvar gato intoxicado

Chico precisa de tratamento

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Jornalista acreana mobiliza campanha para salvar gato intoxicado
Jornalista acreana mobiliza campanha para salvar gato intoxicado/Foto: Divulgação

A jornalista acreana Amanda Oliveira iniciou uma campanha solidária para tentar salvar a vida de seu gato, Chico, que enfrenta um quadro grave de intoxicação e precisa de tratamento veterinário intensivo.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com a descrição publicada na página da vakinha, o animal está debilitado e não consegue andar nem realizar suas necessidades básicas. O tratamento envolve medicações, exames e monitoramento veterinário 24 horas, o que elevou os custos do atendimento.

LEIA TAMBÉM: BYD Dolphin Mini é o carro mais vendido do Acre e em outros estados em fevereiro, revela Fenabrave

Sem condições de arcar sozinha com todas as despesas, Amanda decidiu recorrer à solidariedade de amigos, leitores e pessoas sensibilizadas com a situação do gato.

No texto divulgado na campanha, o apelo destaca a urgência do tratamento. “Estou fazendo um tratamento para intoxicação. Não consigo andar nem fazer minhas necessidades e preciso de medicação, exames e monitoramento 24 horas para recuperar minha saúde”, diz a mensagem publicada na página da arrecadação.

Criada no dia 8 de março, a campanha já arrecadou R$ 746 de uma meta de R$ 1.500, com o apoio de cerca de 20 doadores.

Amanda reforça que qualquer contribuição pode ajudar a garantir os cuidados necessários para Chico e aumentar as chances de recuperação do animal.

As doações podem ser feitas diretamente pela plataforma da campanha ou via Pix, utilizando a chave [email protected].

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.