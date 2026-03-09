Jornalista acreana mobiliza campanha para salvar gato intoxicado

A jornalista acreana Amanda Oliveira iniciou uma campanha solidária para tentar salvar a vida de seu gato, Chico, que enfrenta um quadro grave de intoxicação e precisa de tratamento veterinário intensivo.

De acordo com a descrição publicada na página da vakinha, o animal está debilitado e não consegue andar nem realizar suas necessidades básicas. O tratamento envolve medicações, exames e monitoramento veterinário 24 horas, o que elevou os custos do atendimento.

Sem condições de arcar sozinha com todas as despesas, Amanda decidiu recorrer à solidariedade de amigos, leitores e pessoas sensibilizadas com a situação do gato.

No texto divulgado na campanha, o apelo destaca a urgência do tratamento. “Estou fazendo um tratamento para intoxicação. Não consigo andar nem fazer minhas necessidades e preciso de medicação, exames e monitoramento 24 horas para recuperar minha saúde”, diz a mensagem publicada na página da arrecadação.

Criada no dia 8 de março, a campanha já arrecadou R$ 746 de uma meta de R$ 1.500, com o apoio de cerca de 20 doadores.

Amanda reforça que qualquer contribuição pode ajudar a garantir os cuidados necessários para Chico e aumentar as chances de recuperação do animal.

As doações podem ser feitas diretamente pela plataforma da campanha ou via Pix, utilizando a chave [email protected].