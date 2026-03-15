Jovem cai de moto ao tentar fazer “grau” com namorada na garupa; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um jovem perde o controle da motocicleta ao tentar realizar a manobra conhecida como “grau”, quando o piloto empina o veículo em movimento. Na gravação, a namorada do condutor aparece na garupa durante a tentativa.

Nas imagens, o motociclista tenta levantar a moto enquanto trafega pela rua, mas acaba perdendo o equilíbrio poucos segundos depois. Com a perda de controle, os dois caem no asfalto.

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A situação foi registrada por pessoas que estavam próximas ao local e rapidamente se espalhou nas redes sociais, gerando comentários sobre os riscos da prática em vias públicas.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos envolvidos, nem sobre o local exato onde o acidente ocorreu.

Jornal O Sul