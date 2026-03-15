16/03/2026
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Rio Acre sobe mais de 3 metros em dez dias e Defesa Civil mantém monitoramento em Rio Branco

Nível passou de 8,23 m para 11,43 m e segue abaixo da cota de alerta

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Rio Acre
Rio Acre /Foto: Marcos Vicentti

O nível do Rio Acre apresentou uma elevação significativa nos últimos dez dias em Rio Branco. Dados divulgados pela Defesa Civil Municipal mostram que o manancial subiu 3,20 metros entre os dias 5 e 15 de março, o que mantém as autoridades em estado de monitoramento constante.

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De acordo com o boletim divulgado pelo coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, na madrugada do dia 5 de março, às 5h23, o rio marcava 8,23 metros, com registro de 1 milímetro de chuva nas 24 horas anteriores.

Já no boletim mais recente, divulgado neste domingo (15) às 5h17, o nível do Rio Acre chegou a 11,43 metros, indicando uma elevação de 3,20 metros no período de dez dias. Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuva na capital acreana.

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Apesar da subida, o nível do rio ainda permanece abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e também distante da cota de transbordamento, que é de 14 metros.

Mesmo assim, a Defesa Civil segue acompanhando diariamente o comportamento do manancial, já que o aumento do nível em curto período acende o sinal de atenção para possíveis impactos caso ocorram novos volumes de chuva nos próximos dias.

O monitoramento inclui a análise das condições climáticas na região e o acompanhamento do nível do rio em pontos estratégicos da capital, com o objetivo de antecipar possíveis medidas de prevenção caso o nível continue subindo.

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