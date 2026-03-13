13/03/2026
Jovem com mandado de prisão é detido pela polícia em ponto conhecido por tráfico em Rio Branco

Policiais encontraram porções de skunk, cocaína e crack durante abordagem em terreno baldio

Vanderson da Silva Sales, de 20 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (12) durante uma ação de policiais militares da ROTAM, na rua Alameda Sabiá, no bairro Universitário, em Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe da Ronda Ostensiva Tático Móvel (ROTAM) realizava patrulhamento pela região quando, ao passar pela rua Alameda Sabiá, avistou um indivíduo em um terreno baldio, local já conhecido pelas guarnições como ponto de comercialização de entorpecentes, popularmente chamado de “boca de fumo”.

Diante da fundada suspeita, os militares realizaram a abordagem e a busca pessoal no suspeito, que posteriormente foi identificado como Vanderson. Ao ser questionado sobre o que estaria fazendo no local, ele afirmou que aguardava um lanche que teria sido solicitado por sua esposa.

Jovem com mandado de prisão é detido pela ROTAM em ponto conhecido por tráfico

Suspeito foi conduzido à DEFLA após consulta confirmar mandado de prisão/ Foto: ContilNet

Durante buscas no terreno onde o suspeito estava, os policiais localizaram diversas porções de drogas e dinheiro em espécie. Foram apreendidas 21 trouxinhas de skunk, 14 trouxinhas de cocaína e 25 pedras de crack, além da quantia de R$ 148,50 em dinheiro.

Questionado sobre o material encontrado, Vanderson afirmou não ter conhecimento das drogas que estavam no terreno.
Ainda durante a abordagem, os policiais realizaram consulta nominal nos sistemas de segurança e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Ao ser indagado sobre seus antecedentes, o jovem informou que já havia sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito em razão do mandado judicial em aberto. Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram tomadas as providências cabíveis.

