Jovem de 18 anos é preso com skunk e cocaína durante abordagem da PM

Um rapaz de 18 anos, identificado como Alan, foi detido em flagrante pela Polícia Militar na noite da última quinta-feira (5), em Cruzeiro do Sul. A prisão aconteceu na região da Vila Santa Luzia, localizada às margens da BR-364, e foi motivada por posse de entorpecentes.

De acordo com informações da polícia, uma guarnição realizava rondas de rotina pela comunidade quando os agentes perceberam um grupo de pessoas em atitude considerada suspeita. A movimentação ocorria nas proximidades do Posto de Saúde situado na entrada do Ramal 6.

Diante da situação, os policiais decidiram realizar a abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontrados com o jovem cinco pacotes contendo skunk, uma variação mais potente da maconha, além de duas porções de cocaína.

Após a constatação do flagrante, o rapaz foi detido e conduzido na viatura até a Delegacia Geral de Polícia de Cruzeiro do Sul, onde o caso foi registrado e as providências legais foram adotadas.