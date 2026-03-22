22/03/2026
ContilPop
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas

Jovem de 20 anos morre após colisão entre moto e carro na BR-364

Acidente ocorreu em Porto Velho e mobilizou equipes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Jovem de 20 anos morre após colisão entre moto
Jovem de 20 anos morre após colisão entre moto/Foto: Reprodução

Uma jovem de 20 anos morreu após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na BR-364, em Porto Velho (RO). A colisão aconteceu na tarde deste domingo (22), nas proximidades da Vila Princesa, sentido Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A vítima foi identificada como Sofia de Lima Bezerra Brito. De acordo com informações preliminares, ela pilotava uma motocicleta no momento em que tentou realizar uma ultrapassagem. Durante a manobra, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um carro que seguia no sentido oposto.

Com a força do impacto, a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas, mas apenas constataram o óbito.

VEJA TAMBÉM:

Mães atípicas relatam, em detalhes, rotina, desafios e o amor que transforma vidas

Berço da Revolução Acreana, Xapuri completa 121 anos com história de resistência

A conta chega para os que brincam de Deus; esses criminosos vão pagar caro

Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal esteve presente para registrar a ocorrência. A perícia criminal e o Instituto Médico Legal também foram acionados para os procedimentos necessários e investigação das circunstâncias do acidente.

Após a colisão, o carro envolvido saiu da pista e atingiu um poste na via marginal. O caso gerou comoção e reacende o alerta sobre os riscos em rodovias, especialmente durante manobras de ultrapassagem.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.