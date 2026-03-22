Jovem de 20 anos morre após colisão entre moto e carro na BR-364

Uma jovem de 20 anos morreu após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na BR-364, em Porto Velho (RO). A colisão aconteceu na tarde deste domingo (22), nas proximidades da Vila Princesa, sentido Rio Branco.

A vítima foi identificada como Sofia de Lima Bezerra Brito. De acordo com informações preliminares, ela pilotava uma motocicleta no momento em que tentou realizar uma ultrapassagem. Durante a manobra, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um carro que seguia no sentido oposto.

Com a força do impacto, a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas, mas apenas constataram o óbito.

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Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal esteve presente para registrar a ocorrência. A perícia criminal e o Instituto Médico Legal também foram acionados para os procedimentos necessários e investigação das circunstâncias do acidente.

Após a colisão, o carro envolvido saiu da pista e atingiu um poste na via marginal. O caso gerou comoção e reacende o alerta sobre os riscos em rodovias, especialmente durante manobras de ultrapassagem.