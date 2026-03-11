11/03/2026
Jovem passa três dias perdido na mata no Acre e sobrevive comendo frutas até encontrar comunidade

Caso ocorreu em Porto Walter

Jovem passa três dias perdido na mata no Acre
Jovem passa três dias perdido na mata no Acre/Foto: Reprodução

Um jovem de 27 anos foi encontrado após passar três dias perdido na mata no município de Porto Walter, no Vale do Juruá. O reencontro com a família ocorreu nesta quarta-feira (11) e trouxe alívio para parentes e moradores da região que acompanhavam as buscas.

Identificado como Francisco Sebastião Ferreira de Lima, o jovem havia desaparecido durante uma caçada na floresta. A ausência mobilizou familiares e moradores da comunidade, que iniciaram buscas na região enquanto aguardavam notícias.

Durante o período em que permaneceu na mata, Francisco percorreu diferentes trechos da floresta tentando encontrar uma saída. Para se manter, ele se alimentou de frutas encontradas pelo caminho e seguiu caminhando até localizar uma área habitada.

A situação chegou ao fim quando o jovem conseguiu alcançar uma comunidade da região. Moradores prestaram ajuda e auxiliaram no retorno dele para casa.

Apesar do susto, Francisco foi encontrado em condições estáveis. Segundo relatos da família, ele chegou com mãos e pés inchados após dias caminhando na mata, mas não precisou de atendimento médico imediato.

O reencontro foi marcado por emoção entre familiares, que estavam apreensivos desde o desaparecimento do jovem na floresta.

Com informações O Alto Acre

