Juju Salimeni inicia processo de congelamento de óvulos e fala sobre decisão

Juju Salimeni revelou nas redes sociais nesta quinta-feira (26/3) que começou o processo de congelamento de óvulos. A apresentadora contou que, com 39 anos, não podia mais esperar para engravidar, mas que a técnica permitirá que ela tenha mais tempo para planejar a maternidade. Ela disse ainda que decidiu compartilhar a experiência para quebrar mitos sobre o procedimento, que muitas mulheres ainda desconhecem ou acham complicado demais.

“Estou começando o processo de congelamento de óvulos. Já deveria ter feito há muito tempo, mas não sabia que era tão simples e que não precisaria mudar nada na minha rotina”, explicou Juju. A influenciadora disse que o procedimento é muito menos invasivo do que ela imaginava e que não precisou alterar a rotina de treinos ou trabalho, o que a deixou ainda mais empolgada em dividir essa novidade com os fãs.

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Ela ainda revelou que, durante os exames, descobriu que o número de óvulos estava no limite, e por isso precisou iniciar o tratamento rapidamente. Juju contou que recebeu indicação de um médico especialista que já atende atletas e famosos, e que a consulta foi decisiva para que tudo fosse feito com segurança e rapidez. Ela reforçou que a decisão de agir rápido foi por conta da idade e da necessidade de preservar ao máximo suas chances de maternidade futura.

Juju comentou que provavelmente precisará de duas coletas para garantir a preservação máxima e se tranquilizou sobre o impacto no seu corpo: “Eu achava que precisava menstruar, mas não preciso. É bem mais simples do que eu imaginava”. Ela disse ainda que a facilidade do processo a surpreendeu e que quer que outras mulheres saibam que é possível fazer sem grandes complicações, mesmo com a rotina corrida.

A influenciadora explicou que a decisão foi pensada junto com o marido, Diogo, que tem dez anos a menos, e que agora o casal poderá planejar a chegada de um filho com mais tranquilidade: “Queremos viver mais coisas, ter mais tempo para a gente, sem pressa”. Juju também disse que essa fase vai permitir que ambos aproveitem melhor a vida e a carreira, sem a pressão de precisar engravidar imediatamente, e que se sente mais segura sabendo que poderá ter filhos quando estiver pronta.

Fonte: Portal Leo Dias