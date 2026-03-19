Junina Malucos na Roça pede retorno à Liga após participação em festival independente

O Grupo Cultural Malucos na Roça, sediado no bairro Cidade Nova, em Rio Branco, protocolou um pedido oficial para retornar ao quadro de grupos da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac). O documento, datado de 15 de março de 2026, solicita a refiliação e a retomada do diálogo institucional com a entidade que organiza os principais concursos juninos no estado.

A solicitação ocorre após a saída do grupo da liga no ano passado. Em 2025, a quadrilha optou por se desfiliar para participar de um festival nacional que não integra o circuito da Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas (Confebraq). À época, o grupo chegou a se apresentar como independente, destacando autonomia para participar de eventos fora do calendário tradicional.

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No ofício encaminhado à presidência da Liquajac, o grupo afirma que deseja “retornar e integrar oficialmente o quadro de grupos”, além de reconstruir o diálogo com a entidade e colaborar de forma conjunta com o movimento junino acreano. O documento também cita uma reunião realizada em outubro de 2025, quando teria sido sinalizada a possibilidade de reaproximação institucional.

O ContilNet entrou em contato com a presidente da Liga, Lene dos Santos, para esclarecer se, após a desfiliação, haveria alguma restrição temporária para um novo pedido de filiação. Em resposta, ela afirmou que não há impedimentos e que o retorno pode ser feito normalmente.

Nos bastidores do movimento junino, a movimentação tem gerado repercussão entre integrantes de outras quadrilhas. Há relatos de que a alternância entre saída e retorno à liga, conforme o calendário de festivais, provoca debates sobre regras de participação e equilíbrio entre os grupos filiados.

Até o momento, a Liga de Quadrilhas Juninas do Acre não se manifestou publicamente sobre o pedido de refiliação. A análise deve seguir os trâmites internos da entidade, podendo ser levada à apreciação em assembleia com os grupos associados.

A eventual reintegração do Malucos na Roça pode impactar diretamente a composição das disputas juninas de 2026, que reúnem dezenas de grupos em apresentações competitivas e eventos culturais em todo o estado.