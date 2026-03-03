Junina Sassaricano na Roça promove Arraial Fora de Época neste fim de semana em Rio Branco

A Junina Sassaricano na Roça prepara um evento especial para antecipar o clima das festas juninas em Rio Branco: o Arraial Fora de Época, marcado para o dia 7 de março de 2026 no espaço Sassaricano na Roça, localizado na Rua São Matheus, no bairro Habitar Brasil. A iniciativa leva ao público comidas típicas, bingos animados, apresentação de quadrilha e música ao vivo, em uma noite de celebração da cultura popular.

A programação busca reunir comunidade e entusiastas da tradição junina antes do calendário oficial de festas, promovendo confraternização e diversão para todas as idades. O arraial também funciona como uma forma de fortalecer a junina ao longo do ano e dar impulso às atividades da agremiação.

Além das atrações gastronômicas e musicais, o público poderá conferir a apresentação da quadrilha Sassaricano na Roça e experimentar a atmosfera típica das festas de São João, com animação, brincadeiras e convivência entre amigos e famílias.

A Sassaricano na Roça possui longa trajetória no movimento junino local, sendo destaque em competições e encontros culturais ao longo dos anos, e a realização do arraial fora de época reforça o compromisso com a preservação da identidade cultural e a valorização das tradições populares no Acre.