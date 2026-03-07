Junina Sassaricano na Roça realiza arraial fora de época neste sábado com música ao vivo, quadrilha e bingos

A quadrilha Junina Sassaricano na Roça realiza neste sábado, 7 de março, um arraial fora de época no bairro Habitar Brasil, em Rio Branco. A programação tem início às 18 horas e acontece no Espaço da Junina Sassaricano na Roça, localizado na Rua São Mateus, nº 171, atrás da caixa d’água Nova Esperança.

O evento reúne apresentações culturais, música ao vivo, bingos e uma ampla variedade de comidas típicas. A iniciativa busca reunir moradores da região e admiradores do movimento junino em uma noite de celebração da cultura popular.

Entre as atrações confirmadas está a apresentação da banda Pegada Prime, responsável por animar o público durante o arraial. A programação também inclui apresentação do balé da quadrilha junina e a participação da Rainha da Diversidade da Junina Pega-Pega, Isabela Santos, um dos destaques da festa.

De acordo com o coordenador geral da Sassaricano na Roça, Júnior Martins, o objetivo é promover um momento de confraternização e fortalecer o movimento junino na capital.

“Vamos ter som ao vivo, comidas típicas, apresentação da banda Pegada Prime, apresentação da Rainha da Diversidade da Junina Pega-Pega, Isabela Santos, além do balé da quadrilha. Também teremos vendas de comidas típicas, bebidas variadas como cerveja, água e refrigerante, brinquedos infláveis para a criançada e rodadas de bingos. Aguardamos todos vocês para prestigiar o nosso arraial”, convidou.

Durante o evento também haverá venda de bebidas diversas, incluindo opções alcoólicas e não alcoólicas. Para as crianças, a organização preparou brinquedos infláveis, ampliando as opções de lazer para toda a família.

A expectativa da organização é reunir um grande público ao longo da noite, fortalecendo a tradição das festas juninas e o trabalho cultural desenvolvido pela quadrilha no bairro Habitar Brasil.