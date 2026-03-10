Justiça concede licença-maternidade a servidora que atuou como barriga solidária para o próprio irmão

Uma servidora pública municipal de São Bernardo do Campo obteve na Justiça o direito à licença-maternidade de seis meses após atuar como barriga solidária em uma gestação realizada para o próprio irmão. A decisão foi proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública do município.

De acordo com o processo, a servidora engravidou após realizar fertilização in vitro e gestação por substituição. Após o parto, ela solicitou administrativamente a licença-maternidade com vencimentos integrais, mas o pedido não foi apreciado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo.

Na ação judicial, o município argumentou que não havia direito líquido e certo à licença integral e que seria suficiente o afastamento remunerado de 60 dias para recuperação funcional.

Ao analisar o caso, o juiz Julio Cesar Medeiros Carneiro entendeu que o período de licença deve considerar não apenas a recuperação física da gestante, mas também o contato com o bebê após o nascimento, eventual necessidade de amamentação e os cuidados iniciais.

Na decisão, o magistrado destacou que o direito não se limita à criação do vínculo entre mãe e bebê. Segundo ele, a licença “compreende igualmente a recuperação física e emocional da gestante no período puerperal”.

O juiz também afirmou que, mesmo não estando expressamente prevista na legislação, a concessão da licença encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência brasileira, que têm ampliado a proteção às diferentes configurações familiares e reconhecido vínculos afetivos e parentais plurais.

A decisão ainda pode ser contestada por meio de recurso.