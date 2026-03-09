Justiça do Acre nega indenização a cliente que caiu no golpe da falsa central de atendimento

Uma mulher que alegou ter sido vítima do golpe da “falsa central de atendimento” não conseguiu na Justiça o ressarcimento dos valores perdidos nem indenização por danos morais. A decisão foi tomada pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), que concluiu que a própria correntista realizou procedimentos que permitiram o acesso à conta, afastando a responsabilidade do banco, segundo informações divulgadas pelo Diário da Justiça desta segunda-feira (9)

No processo, a mulher entrou com ação contra uma unidade financeira após sofrer prejuízo ao seguir orientações repassadas por um golpista que se passou por funcionário da instituição.

O caso foi analisado em recurso relatado pelo desembargador Júnior Alberto. Segundo o entendimento do tribunal, a autora reconheceu que autorizou o acesso à conta ao utilizar senha pessoal e permitir a operação por um aparelho celular previamente autorizado.

Para o relator, embora o prejuízo tenha ocorrido, não ficou comprovada falha na prestação do serviço por parte do banco que justificasse a responsabilização da instituição financeira.

Com isso, por unanimidade, os desembargadores decidiram manter a sentença de primeira instância que já havia considerado improcedentes os pedidos de restituição dos valores e indenização por danos morais.