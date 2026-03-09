09/03/2026
ContilPop
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar
Casa de Rihanna é alvo de tiros em Beverly Hills; suspeita é presa pela polícia
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué

Justiça do Acre nega indenização a cliente que caiu no golpe da falsa central de atendimento

Tribunal entendeu que correntista autorizou acesso à conta e não houve falha de segurança por parte do banco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Golpe do falsa alerta. Foto: Reprodução

Uma mulher que alegou ter sido vítima do golpe da “falsa central de atendimento” não conseguiu na Justiça o ressarcimento dos valores perdidos nem indenização por danos morais. A decisão foi tomada pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), que concluiu que a própria correntista realizou procedimentos que permitiram o acesso à conta, afastando a responsabilidade do banco, segundo informações divulgadas pelo Diário da Justiça desta segunda-feira (9)

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

No processo, a mulher entrou com ação contra uma unidade financeira após sofrer prejuízo  ao seguir orientações repassadas por um golpista que se passou por funcionário da instituição.

LEIA TAMBÉM: No Acre, Justiça nega tentativa de produtor de suspender dívida por causa da ‘crise climática’; entenda

O caso foi analisado em recurso relatado pelo desembargador Júnior Alberto. Segundo o entendimento do tribunal, a autora reconheceu que autorizou o acesso à conta ao utilizar senha pessoal e permitir a operação por um aparelho celular previamente autorizado.

Para o relator, embora o prejuízo tenha ocorrido, não ficou comprovada falha na prestação do serviço por parte do banco que justificasse a responsabilização da instituição financeira.

Com isso, por unanimidade, os desembargadores decidiram manter a sentença de primeira instância que já havia considerado improcedentes os pedidos de restituição dos valores e indenização por danos morais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.