14/03/2026
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Justiça mantém prisão de jogador do Vasco-AC e decreta preventiva para outro atleta

Com o recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público, acusados passam a responder formalmente a processo criminal

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Dois jogadores seguem detidos enquanto o processo avança na Justiça — Foto: Ilustração

A Justiça do Acre manteve a prisão preventiva de dois jogadores do Associação Desportiva Vasco da Gama denunciados por violência sexual contra duas mulheres em Rio Branco. A decisão foi proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca da capital após o recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

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Com a decisão, o jogador Erick Luiz Serpa Santos Oliveira teve a prisão preventiva mantida, enquanto Brian Peixoto Henrique Ilziario, que estava preso temporariamente, teve a medida convertida em prisão preventiva. Ambos seguem detidos enquanto o processo avança na Justiça.

Os dois fazem parte do grupo de cinco jogadores denunciados pelo MPAC por suposta participação em crimes de violência sexual contra duas mulheres. O caso teria ocorrido na madrugada de 14 de fevereiro de 2026, em uma residência no bairro Baixa da Colina, utilizada como alojamento de atletas do clube.

De acordo com a investigação conduzida pela Polícia Civil do Acre, as vítimas participavam de uma festa de carnaval quando passaram a interagir com alguns dos jogadores. Posteriormente, elas foram convidadas a ir até o imóvel onde os suspeitos residiam.

Segundo a denúncia, no local as duas mulheres teriam sido submetidas a atos de violência sexual praticados por múltiplos homens, em um contexto de vulnerabilidade e intimidação.

Os acusados foram denunciados pelos crimes previstos nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, com agravantes e concurso de pessoas. Ao analisar o caso, o juízo entendeu que há indícios suficientes de autoria e materialidade, com base em depoimentos das vítimas, testemunhos, relatório policial e registros de atendimento médico.

Com o recebimento da denúncia, o processo segue agora para a fase de instrução, quando serão ouvidas testemunhas e analisadas as provas reunidas durante a investigação.

Relembre o caso

Quatro jogadores do elenco da Associação Desportiva Vasco da Gama, do Acre, são investigados após uma mulher denunciar ter sido vítima de estupro coletivo dentro do alojamento da equipe.

A Polícia Civil conduz as investigações por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), e um dos envolvidos já teve a prisão preventiva decretada. Diante da repercussão do caso, o clube informou que abriu um procedimento administrativo interno para apurar a conduta dos atletas.

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