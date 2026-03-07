Laudo aponta que bebê indígena de 11 meses morreu após queda acidental no Acre; entenda

O médico legista responsável pela análise do caso do bebê indígena de 11 meses que morreu no município de Santa Rosa do Purus afirmou que a causa da morte foi uma queda acidental. A informação consta no laudo preliminar elaborado por peritos e médicos legistas da Polícia Civil, que apontou traumatismo craniano na criança.

SAIBA MAIS: Morte de bebê indígena de 11 meses mobiliza Polícia Civil e peritos no interior do Acre

LEIA TAMBÉM: Sem IML, corpo de bebê indígena é mantido em caixa térmica à espera de perícia no Acre

O caso ocorreu na última sexta-feira (06). Conforme as informações repassadas pelas autoridades, a versão apresentada pela família desde o início foi de que o bebê havia sofrido uma queda antes de morrer, o que acabou sendo confirmado na avaliação inicial realizada pela perícia.

Quando a criança foi levada à unidade mista de saúde do município, o médico plantonista percebeu a presença de alguns hematomas no corpo e decidiu acionar a Polícia Civil por precaução. Diante da situação, o profissional também optou por não assinar imediatamente a declaração de óbito até que as circunstâncias da morte fossem analisadas.

Até a chegada da equipe de perícia, na manhã de sábado (07), o corpo do bebê foi mantido preservado dentro de uma caixa térmica com gelo nas dependências da delegacia da cidade.