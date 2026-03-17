Kim Kardashian postou um carrossel de fotos em seu Instagram nesta segunda-feira (16/03), exibindo o look deslumbrante que usou na festa da Vanity Fair após o Oscar.

No entanto, o que realmente roubou a cena não foi apenas o vestido, mas uma reação específica nos comentários que incendiou as redes sociais: o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, deixou um emoji de “olhos apaixonados” na publicação.

Com informações do Metrópoles, o comentário do heptacampeão mundial já ultrapassa a marca de 37 mil curtidas, com milhares de fãs exaltando a possível união entre as duas celebridades.

A imprensa internacional já trata o relacionamento como “certo”, afirmando que os dois estariam vivendo um romance discreto, longe dos holofotes, mas com flagras ocasionais de paparazzi.

Com informações de Metrópoles

Encontros em hoteis de luxo

Fontes próximas ao casal revelaram ao jornal The Sun que Kim e Lewis têm buscado o máximo de privacidade possível. Eles estariam viajando juntos para refúgios exclusivos e jantando em salas reservadas para evitar o assédio.

“Kim e Lewis estão mantendo o relacionamento muito discreto. Em Estelle Manor, eles jantaram em uma sala privada, e o mesmo aconteceu no Rosewood”, afirmou a fonte, completando que, apesar das agendas intensas, os dois estão “inseparáveis” no momento.

De velhos amigos a algo amais

Vale lembrar que Kim e o piloto se conhecem há anos, desde a época em que ela era casada com Kanye West, de quem Hamilton era um amigo próximo. A faísca para o novo capítulo dessa relação teria surgido durante uma festa de Ano-Novo organizada pela atriz Kate Hudson.

Até o momento, nem a assessoria de Kim Kardashian, nem a de Lewis Hamilton, comentaram oficialmente sobre os rumores, mas o emoji apaixonado desta segunda-feira serviu como a confirmação que os fãs tanto esperavam.