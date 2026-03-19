Lista de convocados: SEE publica nomes de aprovados em processo seletivo; confira

O governo do Acre publicou, no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (19), a convocação de professores aprovados no processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). Os profissionais chamados devem apresentar a documentação exigida e realizar a assinatura do contrato temporário para atuação na rede estadual de ensino.

A convocação foi divulgada por meio do Edital nº 015/2026, assinado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pela SEE. A medida atende à necessidade de reposição de profissionais nas unidades escolares, conforme processo administrativo aberto pelo Estado.

De acordo com o edital, a lista de convocados segue critérios como projeto educacional, cargo, localidade de atuação, número de inscrição, nome do candidato, pontuação obtida e classificação final no processo seletivo realizado em 2025.

Os professores selecionados foram aprovados no Processo Seletivo Simplificado lançado em outubro do ano passado, que prevê contratações temporárias para suprir demandas emergenciais da educação pública estadual.

Os candidatos convocados devem ficar atentos aos prazos e orientações descritos no edital, já que a entrega correta dos documentos é necessária para a formalização do contrato e início das atividades nas escolas.

A relação completa dos nomes e demais informações está disponível na edição do Diário Oficial do Estado, publicada nesta quinta-feira (19).

Confira:

Convocação