07/03/2026
ContilPop
Luzes azuis marcam homenagem a policiais mortos em serviço em prédios da Polícia Federal

Campanha mundial coordenada pela Interpol lembra agentes que perderam a vida no cumprimento do dever

Mobilização busca chamar a atenção da sociedade para o sacrifício de profissionais da segurança pública. Foto: Reprodução

Os prédios da Polícia Federal em todo o Brasil, incluindo no Acre, ganharam iluminação azul nesta sexta-feira (6) e sábado (7) em homenagem aos policiais que morreram em serviço. A iniciativa integra uma campanha mundial coordenada pela Interpol para marcar o Dia Internacional de Memória dos Policiais Mortos em Serviço, lembrado em 7 de março.

A mobilização busca chamar a atenção da sociedade para o sacrifício de profissionais da segurança pública que perderam a vida durante o exercício da função. Como parte da homenagem simbólica, as sedes da Polícia Federal receberam iluminação especial na cor azul.

LEIA TAMBÉM: Operação integrada apreende mais de 634 quilos de maconha e prende dois homens no interior do Acre

A data é dedicada à memória de agentes que atuaram na proteção da população e na defesa do interesse público. A campanha ocorre simultaneamente em diversos países, reunindo instituições policiais em um gesto de reconhecimento e respeito aos profissionais que morreram no cumprimento do dever.

