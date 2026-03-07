Luzes azuis marcam homenagem a policiais mortos em serviço em prédios da Polícia Federal

Os prédios da Polícia Federal em todo o Brasil, incluindo no Acre, ganharam iluminação azul nesta sexta-feira (6) e sábado (7) em homenagem aos policiais que morreram em serviço. A iniciativa integra uma campanha mundial coordenada pela Interpol para marcar o Dia Internacional de Memória dos Policiais Mortos em Serviço, lembrado em 7 de março.

A mobilização busca chamar a atenção da sociedade para o sacrifício de profissionais da segurança pública que perderam a vida durante o exercício da função. Como parte da homenagem simbólica, as sedes da Polícia Federal receberam iluminação especial na cor azul.

A data é dedicada à memória de agentes que atuaram na proteção da população e na defesa do interesse público. A campanha ocorre simultaneamente em diversos países, reunindo instituições policiais em um gesto de reconhecimento e respeito aos profissionais que morreram no cumprimento do dever.