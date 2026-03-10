11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Macron receberá líderes do G7 para reunião sobre crise do Irã e preços da energia

Escrito por InfoMoney
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
macron-recebera-lideres-do-g7-para-reuniao-sobre-crise-do-ira-e-precos-da-energia

O ⁠presidente da França, Emmanuel ⁠Macron, convocará uma reunião com líderes ‌do G7 na quarta-feira para discutir a crise do Irã e o aumento ‌dos preços da energia, informou o gabinete do presidente francês.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

As discussões ocorrem no momento em que os governos do G7 avaliam como responder a um aumento ⁠acentuado ‌nos preços do petróleo, desencadeado pela ⁠guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Ministros de energia do G7 não chegaram a um acordo sobre a liberação das reservas estratégicas de petróleo ​nesta terça-feira e, em vez disso, pediram à Agência Internacional de Energia ​que avalie a situação antes de agir.

Continua depois da publicidade

Os preços de referência do petróleo subiram para os maiores níveis em quase quatro anos nesta segunda-feira, mas os ‌preços caíram 11% nesta ​terça-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, previu que a guerra no Oriente Médio pode ⁠terminar em ​breve.

Autoridades norte-americanas ​também estão avaliando medidas para manter o fluxo de ⁠petróleo através do ​Estreito de Ormuz, incluindo o fornecimento de escoltas navais para embarcações comerciais e apoio a ​seguros de risco de guerra para navios-tanque, à medida que Washington busca ​tranquilizar transportadores ⁠e evitar mais perturbações no fornecimento global de energia.

O ⁠G7 é formado pelos Estados Unidos, Canadá, Japão, Itália, Reino Unido, Alemanha e França. A França é a atual presidente do G7.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.