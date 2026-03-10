Macron receberá líderes do G7 para reunião sobre crise do Irã e preços da energia

O presidente da França, Emmanuel Macron, convocará uma reunião com líderes do G7 na quarta-feira para discutir a crise do Irã e o aumento dos preços da energia, informou o gabinete do presidente francês.
As discussões ocorrem no momento em que os governos do G7 avaliam como responder a um aumento acentuado nos preços do petróleo, desencadeado pela guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.
Ministros de energia do G7 não chegaram a um acordo sobre a liberação das reservas estratégicas de petróleo nesta terça-feira e, em vez disso, pediram à Agência Internacional de Energia que avalie a situação antes de agir.
Os preços de referência do petróleo subiram para os maiores níveis em quase quatro anos nesta segunda-feira, mas os preços caíram 11% nesta terça-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, previu que a guerra no Oriente Médio pode terminar em breve.
Autoridades norte-americanas também estão avaliando medidas para manter o fluxo de petróleo através do Estreito de Ormuz, incluindo o fornecimento de escoltas navais para embarcações comerciais e apoio a seguros de risco de guerra para navios-tanque, à medida que Washington busca tranquilizar transportadores e evitar mais perturbações no fornecimento global de energia.
O G7 é formado pelos Estados Unidos, Canadá, Japão, Itália, Reino Unido, Alemanha e França. A França é a atual presidente do G7.