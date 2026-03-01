Mãe de Carla Zambelli anuncia pré-candidatura e diz que filha não retorna ao Brasil

01/03/2026
ContilPop
Rita Zambelli afirma que Carla não deve voltar ao Brasil agora e diz que defesa atua contra extradição e por prisão domiciliar na Itália.
Rita Zambelli afirma que Carla não deve voltar ao Brasil agora e diz que defesa atua contra extradição e por prisão domiciliar na Itália/ Foto: Reprodução

Em entrevista exclusiva concedida à Jovem Pan News na Avenida Paulista, Rita Zambelli afirmou que a filha, a deputada federal Carla Zambelli, não deve retornar ao Brasil neste momento.

Segundo Rita, a equipe de defesa trabalha para evitar a extradição da parlamentar. Ela declarou que a expectativa é de que Carla obtenha o benefício da prisão domiciliar em território italiano, onde, conforme relatado, encontra-se bem fisicamente.

Carla não deve voltar ao Brasil agora e diz que defesa atua contra extradição e por prisão domiciliar na Itália.

Durante a entrevista, Rita disse estar presente no ato para representar os quase 1 milhão de eleitores da filha. Ela também anunciou que é pré-candidata a deputada federal.

De acordo com a declaração, a intenção é ocupar o espaço político de Carla no Congresso Nacional, a pedido da própria parlamentar.

Veja o vídeo: 

