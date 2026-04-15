PSol decide apoiar Haddad e Marina Silva; veja o que muda

O PSol aprovou, nesta terça-feira (14), uma resolução que formaliza o apoio às candidaturas de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo e de Marina Silva (Rede) ao Senado Federal.

A decisão foi tomada durante reunião da direção estadual do partido, que definiu que o apoio será ativo, com participação na construção das campanhas e contribuição política para fortalecer a aliança.

Segundo o texto aprovado, o objetivo é consolidar uma candidatura capaz de unir forças no campo progressista no estado. A sigla também indicou que pretende dialogar com aliados sobre sua representação na coligação, incluindo a possibilidade de composição na suplência.

Além disso, o PSol sinalizou que poderá apoiar outra candidatura dentro do mesmo campo político, embora ainda sem definição de nomes. O Diretório Estadual do partido deve se reunir na primeira quinzena de maio para discutir as diretrizes programáticas.

LEIA TAMBÉM:

O movimento ocorre em meio às articulações para formação de alianças em São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não definiu o segundo nome da chapa ao Senado, embora já tenha sinalizado apoio a Simone Tebet (PSB) para uma das vagas.

A decisão do PSol de apoiar Marina Silva também intensifica a disputa interna por espaço dentro da coligação, especialmente em relação ao PSB, que abriga a candidatura de Tebet.

Com informações Metrópoles