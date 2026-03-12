Mailza agradece MDB por aliança e diz que tem preferência por Jéssica para o cargo de vice

A vice-governadora Mailza Assis conversou com a imprensa ao chegar ao ato que oficializa a aliança do Progressistas com o MDB, nesta quinta-feira (12), na sede do glorioso.

Ao chegar ao local, Mailza cumprimentou todos os emedebistas que a aguardavam na entrada do prédio e agradeceu pela parceria. Na ocasião, a vice-governadora reafirmou o que foi prometido pelo Governo ao partido: indicação ao cargo de vice e apoio às chapas proporcionais.

“Eu quero agradecer o apoio do MDB, um partido histórico, muito forte, que decidiu pelo melhor projeto, o projeto que vem crescendo cada dia e conversou com as suas bases, essa decisão foi tomada em conjunto com a sua executiva e seus pares. E nós queremos agradecer, é muito bem-vindo e nós nos comprometemos sim com o apoio que foi conversado, que nós negociamos, atenderemos o MDB com a vaga de vice e discutiremos as vagas proporcionais no decorrer desse período”, disse a vice.

Questionada sobre a possibilidade de ter Jéssica como vice, Mailza disse que tem uma preferência pela ex-deputada:

“Olha, claro que o MDB tem vários nomes, são pessoas que têm uma história na política, mas eu tenho sim um carinho pela Jéssica, porque a Jéssica foi deputada federal, é uma médica, é uma mulher e tem um serviço prestado e é uma pessoa querida pela nossa sociedade. Mas lógico que o MDB tem outros nomes e isso aí vai, né, claro que cabe ao partido, né, aí a todo esse conjunto da aliança para ser discutido”, concluiu.

O partido só deve anunciar, oficialmente, o nome para o cargo de vice na próxima semana, de acordo com o presidente, Vagner Sales.