Mailza comemora aliança com Márcio Bittar e diz que MDB poderá indicar vice

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, confirmou nesta segunda-feira (9) a consolidação de uma aliança política que reúne um amplo bloco de partidos para as eleições estaduais. Durante coletiva realizada em evento da chamada União Progressista do Acre, a gestora destacou que a chapa majoritária já está definida para o Senado, com os nomes do governador Gladson Camelí e do senador Márcio Bittar.

Segundo Mailza, pré-candidata ao governo do Estado, o grupo político já tem consenso em torno da composição para a disputa das duas vagas ao Senado, consolidando a participação de Bittar na chapa e o apoio a Gladson. A vice-governadora ressaltou que a aliança reúne diversas siglas e busca fortalecer um projeto político mais amplo para o Acre.

“Senador Márcio Bittar que automaticamente compõe a vaga do Senado e a nossa aliança com a chapa de Senado está pronta, está fechada”, afirmou.

Apesar da definição para o Senado, Mailza destacou que ainda há espaço para a participação de outras legendas na composição da chapa majoritária. Ela citou diretamente o MDB como um partido importante nas conversas e disse esperar que a sigla integre o grupo político.

Segundo ela, a aliança ainda possui vagas estratégicas que podem ser negociadas, incluindo a indicação para vice-governador, suplências ao Senado e composição das chapas proporcionais.

“Olha, o diálogo começou, o convite e a importância do MDB, e nós esperamos essa aliança. Mas existem outras vagas, outras formas de concorrer com o MDB. Nós temos vice, temos suplência, temos chapa de federal. Ainda tem muito espaço na nossa aliança”, declarou.

A chamada União Progressista do Acre reúne partidos como Progressistas, União Brasil, PL, Podemos, Solidariedade, PDT, PSDB, PRD, Democracia Cristã e Cidadania. A articulação, segundo Mailza, busca consolidar uma frente política capaz de fortalecer os partidos aliados e ampliar a base de sustentação do projeto eleitoral para 2026.