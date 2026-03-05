Mailza participa do evento “Mulheres que Constroem o Acre” promovido pelo Partido Solidariedade

A vice-governadora Mailza Assis, prestigiou, nesta terça-feira, 4, o evento “Mulheres que Constroem o Acre”. O encontro foi realizado pelo Partido Solidariedade, em homenagem ao Mês da Mulher.

A iniciativa reuniu lideranças políticas, representantes da sociedade civil organizada e mulheres que se destacam na construção social e no fortalecimento das políticas públicas no estado.

Com foco no protagonismo feminino e na ampliação da participação das mulheres nos espaços de decisão, o encontro promoveu debates sobre igualdade de oportunidades, políticas públicas e fortalecimento da presença feminina na política. A programação contou com palestras, painéis temáticos e momentos de troca de experiências entre as participantes.

Mailza destacou a importância de ampliar o espaço das mulheres na vida pública. Durante sua fala, ressaltou que o fortalecimento da democracia passa necessariamente pela inclusão feminina nos processos decisórios.

“É fundamental que as mulheres estejam presentes com voz, vez e poder de decisão em todos os espaços. Quando ampliamos a participação feminina na política, ampliamos também a justiça social e fortalecemos a democracia em nosso estado”, afirmou a vice-governadora.

A gestora agradeceu o convite da Executiva Estadual para participar do evento.

“Quero agradecer o convite e parabenizar a organização deste evento, especialmente por promover e incentivar a inserção das mulheres na política do nosso estado. Continuem firmes na defesa das mulheres. Cumprimento aqui todas as representantes femininas aqui presentes, vindas dos municípios, e cada uma de vocês que está aqui representando seu bairro, sua família, que separou um tempo para projetar um futuro melhor. É assim, unidas, que vamos vencer e ocupar o nosso lugar”, complementou.

A delegada Carla Brito, secretária da Mulher do Solidariedade Acre e líder da organização de ações femininas dentro do diretório estadual, também integrou a mesa de abertura e reforçou o compromisso do partido com a formação política e o incentivo a novas lideranças femininas.

Segundo ela, o evento consolidou um espaço de escuta, fortalecimento e articulação entre mulheres de diferentes áreas de atuação.

“Quero agradecer a presença da nossa governadora Mailza e quero ressaltar que é importante quando a gente vê mulheres e homens unidos nesse mês simbólico e a gente tem muito a avançar, precisamos nos unir, a sociedade não é só o estado, todos nós precisamos nos unir para defender as mulheres de. É isso parte de dentro de casa, em educar os nosso meninos desde cedo que repetirem as mulheres, para dar amor, carinho e, principalmente, em respeitar. É isso que estamos celebrando aqui hoje, o nosso espaço, a importância da mulher não apenas no contexto político, mas na sociedade em geral”, afirmou.

O presidente da Executiva Estadual do Solidariedade, Afonso Fernandes, destacou a força e o protagonismo feminino no cenário político acreano.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

“A nossa Executiva tem um movimento de mulheres muito forte e atuante. As mulheres do Solidariedade sabem o que é preciso fazer pela política acreana. Desde que assumimos a direção do partido, trabalhamos com o propósito de transformá-lo em um partido de mulheres, ampliando espaços e fortalecendo lideranças femininas. Hoje, a Executiva de Rio Branco é composta por mais de 80% de mulheres, e essa realidade também se repete em diversos municípios do interior. Queremos sair apenas do discurso e avançar para a prática, garantindo a inserção efetiva da mulher na política do nosso estado. Agradeço por a senhora estar à frente da política acreana e queremos que a senhora saiba que tem o nosso total apoio”, afirmou.

Homenagem e roda de conversa

A vice-governadora recebeu de presente uma bolsa da artesã Lairis Mendonça. De acordo com a empreendedora, Mailza representa a força da mulher no contexto político. Ela foi ainda surpreendida com um buquê de flores reforçando o apoio e a união das mulheres do Acre e a importância dos espaços de fala em todos os cenários e não apenas na política.

“É muito importante estarmos aqui hoje nesse espaço, nós, mulheres, somos guerreiras lutadoras e é muito importante termos uma mulher igual a todas nós nos representando. Uma mãe, dona de casa, líder feminina, política, guerreira é isso que nós somos e a governadora nos representa”, falou.

Na oportunidade, Mailza participou de uma roda de conversas que falou sobre emponderamento feminino.

Ainda no evento a consultora de Mercado e Profissões, Raquel Albuquerque representando a força da mulher no cenário politico se filiou ao partido. “Aproveito e convido a todas as mulheres que encontrem o seu lugar e tenham seus espaços de fala”, ressaltou.

O encontro integrou a programação alusiva ao Mês da Mulher no Acre e reforçou o debate sobre equidade de gênero, liderança feminina e construção coletiva de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social do estado.