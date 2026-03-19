19/03/2026
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Mais água! Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o Acre

Previsão indica ventos fortes e risco de alagamentos ao longo do dia

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Segundo aviso do Inmet, ventos podem chegar a 60 km/h — Foto: Reprodução

Acre entra em estado de atenção, na madrugada desta sexta-feira (20), com a previsão de chuvas intensas ao longo de todo o dia. De acordo com o aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume pode chegar a até 50 milímetros por dia, acompanhado de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h, cenário que, embora classificado como de perigo potencial, exige cautela da população.

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A combinação de chuva constante e ventos moderados pode provocar transtornos pontuais, como alagamentos em áreas vulneráveis, queda de galhos de árvores e oscilações no fornecimento de energia elétrica. Também há risco de descargas elétricas, comuns em períodos de instabilidade.

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Diante desse cenário, a orientação é evitar se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a estruturas como torres de transmissão e placas de propaganda. O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também deve ser evitado durante tempestades.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone do Corpo de Bombeiros (193).

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