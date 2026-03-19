Nível do Rio Acre sobe quase um metro nas ultimas 24horas

O comportamento do Rio Acre em Rio Branco voltou a preocupar autoridades e moradores das áreas ribeirinhas. Após registrar uma marca de 10,20 metros na manhã de quarta-feira (18), o manancial apresentou uma elevação acentuada em menos de 24 horas. Na medição realizada às 05h29 desta quinta-feira (19), o nível saltou para 11,10 metros, representando uma subida de 90 centímetros.
Enquanto na quarta-feira o acumulado era de 40,80mm, as últimas 24 horas registraram 26,60mm de precipitação na capital. A elevação, portanto, reflete também o escoamento das águas vindas das cabeceiras e de municípios vizinhos.
Atualmente, o Rio Acre ainda se mantém abaixo dos limites críticos, mas a velocidade da subida acendeu o sinal amarelo para o monitoramento. A Cota de Alerta em Rio Branco é estabelecida em 13,50 metros, enquanto a Cota de Transbordo ponto em que as águas começam a atingir as primeiras residências em áreas baixas é de 14,00 metros.
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A Defesa Civil Municipal mantém o monitoramento hidrometeorológico constante, observando as previsões de novas chuvas para a região amazônica nos próximos dias. A orientação para moradores que residem próximos a igarapés e áreas de risco é de atenção redobrada aos sinais de movimentação de solo e subida rápida das águas.