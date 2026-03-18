Mais de 123 mil famílias acreanas recebem Bolsa Família a partir desta quarta-feira; confira

Os pagamentos do Bolsa Família começam nesta quarta-feira (18) em todo o país, levando auxílio financeiro a milhões de brasileiros. No Acre, o programa atende 123.244 famílias, com um valor médio de R$ 716,69 por benefício, ajudando diretamente na renda mensal de milhares de pessoas.

O programa, reformulado nos últimos anos, reúne diferentes tipos de apoio voltados principalmente para famílias com crianças, adolescentes e gestantes, além de grupos em situação de maior vulnerabilidade social.

Um dos principais reforços do Bolsa Família é o benefício voltado à primeira infância. Crianças de zero a seis anos garantem um adicional de R$ 150 por mês para cada integrante nessa faixa etária. Em todo o Brasil, mais de 8,2 milhões de crianças recebem esse valor extra neste mês.

Além disso, há pagamentos complementares de R$ 50 destinados a crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, gestantes e mães que estão amamentando. Somados, esses benefícios alcançam milhões de famílias brasileiras.

Quem mais recebe o benefício

O programa também prioriza públicos considerados mais vulneráveis. Entre os beneficiários estão famílias com pessoas em situação de rua, indígenas, quilombolas, trabalhadores resgatados de condições semelhantes à escravidão, crianças em situação de trabalho infantil e catadores de materiais recicláveis.

Outro dado importante é o perfil dos responsáveis pelo benefício: a maioria é formada por mulheres, que representam mais de 84% dos titulares do programa no país.

Uma das novidades da nova versão do Bolsa Família é a chamada Regra de Proteção. Ela permite que famílias continuem recebendo parte do benefício por até um ano mesmo após conseguirem emprego formal ou aumentarem a renda. Nesses casos, o pagamento passa a ser de 50% do valor original, garantindo uma transição mais segura até a estabilidade financeira.

Atualmente, cerca de 2,35 milhões de famílias estão nessa modalidade.

Na divisão por regiões, o Nordeste concentra o maior número de famílias atendidas, seguido pelo Sudeste. A região Norte, onde está o Acre, reúne mais de 2,4 milhões de beneficiários, com bilhões de reais investidos mensalmente.

Entre os estados brasileiros, o Acre aparece entre aqueles com maiores valores médios pagos, ficando atrás apenas de Roraima e Amazonas.