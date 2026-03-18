Manoel Moraes lamenta debandada na base e admite erros do governo; entenda

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Manoel Moraes (Progressistas), disse nesta quarta-feira (18) que os deputados que saíram da base governista cometeram um erro, mas admitiu que houve deslizes por parte de algumas lideranças do Palácio Rio Branco no trato com os parlamentares.

Nesta terça-feira (17), o primeiro a sair da base foi o deputado Eduardo Ribeiro (PSD). Nesta quarta, foi a vez do deputado Tadeu Hassem, que oficializou a sua saída e a da irmã, a ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem. O grupo decidiu apoiar a pré-candidatura do senador Alan Rick ao governo.

Quem também está prestes a deixar o governo é o deputado Pedro Longo (PDT).

Moraes disse que a perda dos parlamentares é compensada pela entrada dos deputados Antônia Sales e Tanizio Sá, do MDB.

“Existe um rearranjo perto da eleição. Então, está saindo eles dois e está vindo dois do PMDB, a Antônia e o Tanizio. Então, é assim: sai e entra. Eu acho que é um erro deles. O momento tem problemas, mas problema é para resolver, é para se conversar. Os dois deputados, Eduardo e Tadeu, são pessoas altamente qualificadas, pessoas boas e amigas, que ficam com o meu respeito. Mas não podemos ter uma coisa hoje como certa”, afirmou o deputado.

“Então, eu dou o exemplo lá em Xapuri: eu tinha um vice da nossa chapa e depois ele quis ser candidato a prefeito, não aceitou ser vice. Aí eu não aceitei, e ele disse: ‘então vou para a chapa do adversário’, que era o antigo deputado Antônio Pedro, que tinha 45% de intenção de voto e nós tínhamos 8%. Então foi assim, e nós ganhamos a eleição, enquanto eles ficaram em terceiro lugar. Então, eleição não é porque o Alan está na frente que ele vai ganhar a eleição. Nossa base tem grupo, temos muitos deputados e vamos disputar a eleição em condições de ganhar. Mas a saída sempre é lamentável”, continuou.

Mesmo considerando lamentável a sangria na base, Manoel Moraes assumiu que o Governo também errou.

“É, existem erros. Em todos os governos há erros, existe erro. Isso é praticamente uma falta de atenção de alguns setores do governo. É um erro do governo deixar pessoas como esses deputados saírem sem conversar, sem procurar uma saída. Mas o que acontece é que eles também estão buscando se ver na foto, se reelegerem. Hoje, eles olham para o governo e veem uma chapa do PP muito forte, veem outras muito fortes, então é muito difícil. Realmente, eles estão buscando primeiro salvar a si mesmos, né, depois ver o que é que dá”, concluiu.