Margem de manobra de Warsh no Fed pode estar desaparecendo em cenário de guerra

As chances de Kevin Warsh, indicado pelo presidente dos Estados ⁠Unidos, Donald Trump, para chair do Federal Reserve, afrouxar rapidamente a política monetária estão diminuindo aos olhos de ⁠investidores e analistas, que começaram a adiar as datas esperadas de cortes nos juros e a limitar até onde eles veem Warsh sendo capaz ‌de orientar seus pares em direção a reduções, caso persista um choque no preço do petróleo.

Apesar das medidas tomadas pelas principais nações desenvolvidas para liberar as reservas de petróleo estocadas, o preço do petróleo bruto Brent voltou a subir para mais de US$100 por barril na quinta-feira, em meio aos contínuos ataques iranianos ‌contra a navegação no estratégico Estreito de Ormuz, mais fechamentos de infraestrutura de petróleo na região e a retórica de Trump, que passou de sugestões de um fim rápido do bombardeio contra o Irã para exigências de ‘rendição incondicional’ do governo do país.

A guerra tem sido um golpe nos esforços de Trump para se concentrar em questões relacionadas ao custo de vida, com o preço da gasolina saltando para quase US$3,60 o galão na quinta-feira, de menos de US$3 antes do início das hostilidades.

Viva do lucro de grandes empresas

As taxas de juros das hipotecas imobiliárias de 30 anos subiram esta semana para 6,11%, de 6% na semana passada, de acordo com a agência imobiliária Freddie Mac, e as taxas de ⁠juros de ‌uma variedade de dívidas do governo dos EUA também subiram desde o início dos bombardeios realizados por EUA e Israel contra o Irã.

O cenário, se mantido, representa um ⁠desafio para as promessas de Trump de reduzir os déficits dos EUA. Os mercados de ações também estão em queda acentuada, possivelmente prejudicando um dos principais suportes para os gastos dos consumidores entre as famílias mais ricas.

Em geral, os banqueiros centrais consideram que os choques no fornecimento de commodities levam a interrupções temporárias nos preços, com um impacto apenas efêmero na inflação subjacente. Porém, quanto mais tempo os preços do petróleo permanecerem elevados, maior será o impacto sobre os itens de consumo de primeira linha, como a gasolina, bem como o diesel que alimenta o setor de caminhões e, por fim, ​sobre itens como os preços das passagens aéreas e até mesmo dos alimentos, dado o potencial de aumento dos preços dos fertilizantes.

Com a inflação já acima da meta de 2% do Fed e as lembranças do choque inflacionário da era da pandemia ainda frescas, os formuladores de política monetária continuam preocupados com ​o fato de que sua credibilidade está em jogo e que ceder nas taxas de juros se os preços subirem enviaria a mensagem errada.

A resposta do Fed ‘dependerá da escala, do escopo e da duração’ do choque do petróleo, disse Vincent Reinhart, economista-chefe do BNY Investments, que observou que o aumento dos custos de energia se espalha pela economia de formas complexas, aumentando alguns preços, mas também levando os consumidores a mudar ou diminuir os gastos e mudando as expectativas de crescimento econômico e contratação.

O atual Fed tem a complicação adicional de que as atitudes do público em relação à inflação podem estar prontas para mudar, dada a experiência dos ‌últimos cinco anos, quando a inflação disparou para níveis não vistos desde a década de 1980 — durante um ​conflito diferente dos EUA com o Irã.

‘Se as expectativas estiverem menos bem ancoradas, isso se manifestará mais na inflação’ do que como um golpe no crescimento, disse Reinhart. Embora ele acredite que o Fed ainda esteja inclinado a cortar os juros, ‘esta é uma situação em que a incerteza é elevada e a política apropriada é sentar e esperar para ver o que acontece’.

Na verdade, espera-se que ⁠as autoridades do Fed mantenham a taxa de juros estável nos ​atuais 3,5% a 3,75% na reunião da ​próxima semana, com a atenção voltada mais para a linguagem de uma nova declaração sobre política monetária, para a perspectiva mais detalhada fornecida pelo atual chair do Fed, Jerome Powell, em uma coletiva de imprensa ⁠e para as novas projeções econômicas que mostrarão as avaliações iniciais dos membros do ​Fed sobre o impacto da guerra nos preços, empregos, crescimento e juros.

As autoridades terão dificuldade no atual cenário, com a guerra do Irã em primeiro plano, mas também com importantes questões não resolvidas sobre política tarifária, imigração e recentes mudanças regulatórias e tributárias que podem influenciar as empresas e as famílias.

Os dados do governo chegam com defasagem e pode até levar algum ​tempo para que as mudanças de comportamento apareçam em fontes de maior frequência.

Michael Gunther, vice-presidente sênior de pesquisa e inteligência de mercado da Consumer Edge, uma empresa que agrega dados de gastos de cartões de crédito e débito, disse que, desde o início da guerra, havia ​alguns possíveis sinais de que os consumidores estavam se ⁠ajustando aos preços mais altos da gasolina, fazendo mais pedidos a varejistas online e aumentando os gastos por viagem em algumas lojas, talvez como uma forma de espaçar a necessidade de dirigir.

Mas ‘em termos de quedas significativas ⁠nos gastos desde sábado, 28 de fevereiro – não estamos vendo isso’, disse Gunther. Como os preços do petróleo aumentam as preocupações com a inflação, os investidores veem o Fed de Warsh cada vez mais limitado.

As expectativas de que o novo chair do Fed daria início ao seu mandato com um corte na taxa de juros em sua primeira reunião, em junho, agora estão sendo deixadas de lado, com expectativas de um corte apenas em dezembro. Os dados do FedWatch, do CME Group, indicam uma longa espera a partir daí, com o próximo corte não ocorrendo até o final de 2027.

Warsh ainda precisa ser confirmado pelo Senado antes de Powell deixar o posto de chair do Fed em maio.