Maria Fernanda Cândido é 1ª brasileira a usar alta joalheria Tiffany no Oscar 2026

A noite deste domingo (15/3) em Los Angeles não foi apenas sobre cinema, mas também sobre um marco histórico para a moda e o prestígio brasileiro no exterior. A atriz Maria Fernanda Cândido, que vive na França há quase uma década, cruzou o tapete vermelho da 98ª edição do Oscar atraindo todos os olhares. Convidada para acompanhar a recepção do longa O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, a estrela consolidou sua posição como ícone global de elegância.

Para a cerimônia, Maria Fernanda escolheu um vestido assinado pela grife Vivienne Westwood. O ponto alto da produção, no entanto, foram as peças de alta joalheria da Tiffany & Co., tornando-a a primeira brasileira a usar criações desta coleção específica da maison no tapete vermelho da Academia.

Vibração de “Copa do Mundo” pelo Cinema Nacional

Mesmo morando distante, a atriz revelou que o entusiasmo com o atual momento do audiovisual brasileiro é contagiante. Segundo informações da Forbes, a escolha de Maria Fernanda para representar a marca em um evento desse porte reflete o crescente interesse das marcas de luxo globais pelo perfil sofisticado e multicultural dos talentos brasileiros.

Conexão Global: Para a atriz, filmes como o protagonizado por Wagner Moura conseguem dialogar com o mundo mantendo a essência do Brasil.

Trajetória Internacional: Maria Fernanda transita hoje com facilidade entre Hollywood, o cinema europeu e os palcos de teatro em Paris.

Vibração Coletiva: “Consigo sentir esse clima de Copa do Mundo, essa vibração coletiva”, afirmou sobre a torcida brasileira pelas produções nacionais.

Resumo da Participação: Maria Fernanda Cândido no Oscar 2026

Confira os detalhes que tornaram essa aparição um evento histórico:

Detalhe do Look Marca / Designer Vestido Vivienne Westwood Joias (Colar e Brincos) Tiffany & Co. (Coleção de Alta Joalheria) Destaque Histórico 1ª brasileira a usar Alta Joalheria Tiffany no Oscar Filme Acompanhado O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho) Local de Residência Paris, França

A presença de Maria Fernanda Cândido no Oscar reforça o caminho sólido que o cinema e a estética brasileira têm trilhado nos últimos anos. Entre conversas sobre sua trajetória e projetos futuros, a atriz celebrou a recepção global das obras nacionais, provando que o talento brasileiro, quando aliado à sofisticação de nível mundial, é verdadeiramente imparável. A repercussão de sua produção deve figurar entre as listas de “mais bem vestidas” das principais revistas de moda do mundo ao longo desta semana.