16/03/2026
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Maria Fernanda Cândido é 1ª brasileira a usar alta joalheria Tiffany no Oscar 2026

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Maria Fernanda Cândido é 1ª brasileira a usar alta joalheria Tiffany no Oscar 2026
DivulgaçãoMaria Fernanda Cândido usa Vivienne Westwood e peças de alta joalheria da Tiffany & Co para o Oscar 2026

A noite deste domingo (15/3) em Los Angeles não foi apenas sobre cinema, mas também sobre um marco histórico para a moda e o prestígio brasileiro no exterior. A atriz Maria Fernanda Cândido, que vive na França há quase uma década, cruzou o tapete vermelho da 98ª edição do Oscar atraindo todos os olhares. Convidada para acompanhar a recepção do longa O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, a estrela consolidou sua posição como ícone global de elegância.

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Para a cerimônia, Maria Fernanda escolheu um vestido assinado pela grife Vivienne Westwood. O ponto alto da produção, no entanto, foram as peças de alta joalheria da Tiffany & Co., tornando-a a primeira brasileira a usar criações desta coleção específica da maison no tapete vermelho da Academia.

DivulgaçãoMaria Fernanda Cândido no tapete vermelho do Oscar 2026

Vibração de “Copa do Mundo” pelo Cinema Nacional

Mesmo morando distante, a atriz revelou que o entusiasmo com o atual momento do audiovisual brasileiro é contagiante. Segundo informações da Forbes, a escolha de Maria Fernanda para representar a marca em um evento desse porte reflete o crescente interesse das marcas de luxo globais pelo perfil sofisticado e multicultural dos talentos brasileiros.

  • Conexão Global: Para a atriz, filmes como o protagonizado por Wagner Moura conseguem dialogar com o mundo mantendo a essência do Brasil.

  • Trajetória Internacional: Maria Fernanda transita hoje com facilidade entre Hollywood, o cinema europeu e os palcos de teatro em Paris.

  • Vibração Coletiva: “Consigo sentir esse clima de Copa do Mundo, essa vibração coletiva”, afirmou sobre a torcida brasileira pelas produções nacionais.

Resumo da Participação: Maria Fernanda Cândido no Oscar 2026

Confira os detalhes que tornaram essa aparição um evento histórico:

Detalhe do Look Marca / Designer
Vestido Vivienne Westwood
Joias (Colar e Brincos) Tiffany & Co. (Coleção de Alta Joalheria)
Destaque Histórico 1ª brasileira a usar Alta Joalheria Tiffany no Oscar
Filme Acompanhado O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho)
Local de Residência Paris, França

A presença de Maria Fernanda Cândido no Oscar reforça o caminho sólido que o cinema e a estética brasileira têm trilhado nos últimos anos. Entre conversas sobre sua trajetória e projetos futuros, a atriz celebrou a recepção global das obras nacionais, provando que o talento brasileiro, quando aliado à sofisticação de nível mundial, é verdadeiramente imparável. A repercussão de sua produção deve figurar entre as listas de “mais bem vestidas” das principais revistas de moda do mundo ao longo desta semana.

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