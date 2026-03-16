O cenário do funk paulista foi sacudido pela prisão de MC Urubuzinho, nome artístico de Elias Quaresma Teodoro, no último domingo (15/03). Aos 39 anos, o cantor, que soma mais de 500 mil ouvintes mensais no Spotify e uma legião de seguidores no Instagram, foi detido pela Polícia Civil de São Paulo em um inquérito que investiga a perigosa relação entre eventos culturais e o crime organizado no litoral.

A última postagem do artista, feita no próprio domingo, mostrava-o relaxado, sem indícios de que seria o alvo principal de uma operação policial horas depois. Urubuzinho é famoso por hits como Balança Pros Liderança e Jogadão Pela Maré, mas agora sua voz ecoa nos tribunais.

O “show das rajadas” em Santos

A investigação que culminou na prisão teve como base vídeos chocantes registrados durante um baile de Carnaval no Morro São Bento, em Santos. Nas imagens, obtidas pelos investigadores, o MC aparece incitando o público: “Só quem é criminoso sabe essa”, diz ele antes de começar uma canção.

O momento mais crítico ocorre quando o cantor pede uma “rajada” ao microfone. Imediatamente, diversos indivíduos armados, que circulavam livremente pelo evento, efetuam disparos para o alto, transformando o baile em um cenário de guerra.

Conexão com o Terceiro Comando Puro (TCP)

Além dos tiros, a polícia foca na apologia direta a facções. Durante a apresentação, Urubuzinho fez menções explícitas ao “Peixão” (Álvaro Malaquias Santa Rosa), apontado como líder do Terceiro Comando Puro (TCP) no Rio de Janeiro. A investigação aponta que o TCP tem estabelecido alianças com o PCC para enfrentar o Comando Vermelho (CV), e o show em Santos seria um palco para fortalecer essa narrativa criminosa.

Outras prisões no caso

O MC não é o único envolvido. Em fevereiro, a polícia já havia prendido Renato Olímpio Paula, o “Oval”, de 41 anos, apontado como um dos organizadores do baile e elo entre o tráfico local e as atrações musicais. Ele foi capturado após uma perseguição na divisa entre Santos e São Vicente.

A defesa de Elias Quaresma Teodoro, o MC Urubuzinho, ainda não se manifestou oficialmente sobre as acusações de apologia ao crime e disparo de arma de fogo.

Fonte: Metrópoles

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