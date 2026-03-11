Médicas do Acre são empossadas na diretoria da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional

A Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Acre foi criada recentemente, ampliando a representatividade da área na região Norte. Na noite desta terça-feira (10), as médicas Jarinne Nasserala, Monicely Rodrigues e Luciene Pereira tomaram posse na diretoria.

A composição da Regional Acre, a partir da posse, conta com a fundadora do Hospital do Rim Acre, Jarinne Camilo Landim Nasserala, como presidente; a proprietária da Clínica Renal, Monicely Rodrigues Sales Sena, como secretária; e uma das primeiras nefrologistas do estado, Luciene Pereira de Oliveira, como tesoureira. As profissionais também são cooperadas da Unimed Rio Branco.

O momento é histórico e marca uma nova fase para a nefrologia do Acre.

De acordo com a Dra. Jarinne, a Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Acre é uma instituição sem fins lucrativos e vai atuar fortalecendo a nefrologia do estado, “criando políticas públicas para fortalecer o cuidado da saúde renal dos nossos pacientes, buscar melhorias para eles e fortalecer as discussões científicas na área”.

“É uma instituição que ela pode ser tanto para nefrologista, instituições parceiras que queiram apoiar e a própria população, o paciente renal crônico pode se associar à SBN Nacional, que direciona para a SBN regional. A SBN regional vai trazer muito conhecimento e fortalecimento da nefrologia no Estado”, destacou.

Para Jarinne, o sentimento de tomar posse como presidente da SBN Regional é de gratidão. “Realização profissional e um sonho de poder lutar pelos nossos pacientes e fortalecer o conhecimento científico do Estado”, afirmou.

A médica destaca, ainda, que a doença crônica real será a quinta causa de morte até 2050. “É uma doença silenciosa que as pessoas não sabem que tem. Um em cada 10 brasileiros têm a doença crônica e é importante a gente conscientizar, porque se a gente conseguir prevenir, a gente consegue tratar precocemente e evitar chegar na diálise”, explicou.

A tesoureira da SBN Regional, Luciene Pereira, afirma que a criação da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Acre representa um ganho para a população. “É uma grande conquista. A Sociedade Brasileira de Nefrologia do Acre é um braço da Sociedade Brasileira Nacional e tem o objetivo de melhorar as nossas campanhas, os nossos simpósios, como esse que está acontecendo agora da Semana Mundial do Rim, para valorizar a conscientização e as informações para o paciente renal crônico saber como tratar, como cuidar da doença e as pessoas que têm as doenças de risco, saber fazer a prevenção, fazer o diagnóstico precocemente para evitar que chegue em um tratamento de diálise e até para um transplante”, destacou.

Luciene relembrou a trajetória como médica nefrologista no Acre e destaca a honra em fazer parte da diretoria. “Para mim é uma honra muito grande, porque eu sou a segunda nefrologista do Estado do Acre, tem 30 anos, e ser membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Acre, junto com a Dra. Jarinne, nossa presidente, que é uma pessoa que faz a diferença dentro da nossa nossa especialidade, é um mérito. É um privilégio para mim fazer parte da Sociedade”, afirma.

Ao falar sobre a importância de discutir a saúde dos rins, a nefrologista afirma que o assunto já deveria ser abordado há muitos anos. “Não somente no Dia Mundial do Rim ou na Semana Mundial do Rim, como estamos fazendo aqui, mas isso deveria de ser um trabalho diário, não somente das entidades médicas, mas também da saúde pública, dos nossos gestores e da sociedade”, explicou.

“E uma vez você conscientizando a sociedade, ela vai ser disseminadora da importância de conhecer as doenças que leva à perda da função do rim, conhecer o paciente renal crônico, como é o estilo de vida dele, que é muito sofrimento, é um custo muito alto para saúde pública. É um sofrimento não só do paciente, mas da família. Então, isso vem a somente somar, melhorar as campanhas, a conscientização da sociedade com relação à doença renal crônica”, continuou.

A posse da diretoria da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional Acre aconteceu nesta terça-feira (10), no Auditório da Uninorte, em Rio Branco. A solenidade faz parte da programação da 3ª Semana do Rim.

Programação oficial da 3ª Semana do Rim

A agenda contempla atividades científicas, esportivas, comunitárias e institucionais:

08/03 – 2ª Corrida do Rim (Uninorte)

09/03 – Sessão Solene na ALEAC + Abertura do 3º Simpósio (Uninorte)

10/03 – 2º dia do Simpósio + Encerramento e Posse da SBN-AC (Uninorte)

11/03 – Torneio de Vôlei

12/03 – Dia D (Neutel Maia) + Ato Solene na Câmara

13/03 – Simpósio do Rim em Brasiléia

14/03 – Gincana Cultural (Ceteac) + Formatura e Cerimônia do Jaleco

Confira fotos da posse: